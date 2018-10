Astrid Fina entra en la historia paralímpica española con un bronce en snowboard

Actualizado 12/03/2018 14:57:54 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' catalana Astrid Fina dio este lunes la primera medalla a la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) tras lograr un histórico bronce en la prueba de 'boardercross' del snowboard.

La barcelonesa, de 34 años y que compite en su segunda cita paralímpica, consiguió para España el primer metal de su historia en este deporte de nieve, emulando lo que un mes antes hizo en los Olímpicos el ceutí Regino Hernández.

Fina, que participa en la clase SB-LL2 y que en 2009 sufrió la amputación del pie derecho a causa de un accidente de moto, corrió a abrazarse a su madre tras su éxito, un salto de calidad desde su sexta plaza en Sochi 2014. Su bronce acaba con una sequía de cuatro Juegos de Invierno sin que una española consiguiese subir al podio desde que lo hiciese por última vez Magda Amos en Nagano'98.

La catalana llegaba optimista a PyeongChang después de haber conseguido un segundo puesto en la Copa del Mundo en febrero y encontró por fin su premio en una prueba donde siempre hay que mostrar nervios de acero y donde empezó siendo la quinta en la calificación.

En su ronda de cuartos de final se deshizo con autoridad de la canadiense Sandrine Hamel para meterse en la pelea por las medallas donde la holandesa y gran favorita Bibian Mentel-Spee, actual campeona paralímpica y mundial, le cerró el paso para luego reeditar su corona ante su compatriota Lisa Bunschoten.

Otra holandesa, Renske van Beek, fue la rival de la 'rider' barcelonesa para hacer historia. Astrid Fina no desperdició su oportunidad para hacerse con la 'Small Final', realizando una baja impecable y arriesgando, para colgarse un brillante bronce.

Por su parte, Víctor González se estrenó en unos Juegos con un decimotercer puesto en la prueba masculina de la clase SB-LL1, para deportistas con gran afectación en una pierna, después de caer en los octavos ante el estadounidense Mark Mann, actual bronce mundial.

"Es un fin de etapa; todo empezó en una cama de un hospital. Cuando acaben los Juegos esto acabará con las mismas personas con las que empezó todo, que eran mi madre y mi hermana alrededor de mi cama y yo. Me siento muy contento de poder haber cumplido mi promesa: soy deportista paralímpico y he cumplido mi promesa", señaló el ovetense en declaraciones recogidas por 'LaLiga4Sports'.

El asturiano reconoció que había "fallado en la estrategia en la clasificación". "No he hecho bien la primera manga, he cometido un error estúpido. Quería aguantar el físico hasta el final y no gastar mucha energía en los primeros giros, y en un giro sin importancia, por no querer apretar demasiado y guardarme esas balas para el final de la carrera, me he ido al suelo", comentó.

"Eso me ha hecho competir contra un rival muy duro en octavos de final, que ha sido consistente, mientras que yo estaba detrás de viendo si cometía algún error o se caía. Al final he acabado y ahora mismo soy una derrota más sabio", sentenció González.