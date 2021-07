El atletismo español se marcha a Tokio con el "plus de ser un equipo" y su ADN competitivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo olímpico español de atletismo recibió este jueves una calurosa despedida en el Estadio Vallehermoso de Madrid antes de partir a los Juegos Olímpicos de Tokio, con la confianza del "trabajo hecho" durante cinco años y el ADN competitivo como seña de una selección que tiene el "plus" de ser "un equipo".

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) eligió el mítico feudo del atletismo en la capital para dar cita a 42 atletas que este viernes partirán a Tokio. Los marchadores y maratonianos españoles tendrán otra despedida la próxima semana, ya que viajarán el día 29 de julio y competirán en Sapporo.

Al acto asistieron, además de los atletas sentados en la grada del estadio, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado; el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler; la concejala del área de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda; el viceconsejero de deportes de la Comunidad, Alberto Tomé; la directora general de deportes de la Comunidad, Coral Bistuer, y el director general de Joma, Alberto López.

Chapado fue el primero en tomar la palabra para pedir a los atletas echar la vista atrás. "Todo lo que habéis hecho, los kilos movidos, las zancadas, los saltos, hoy la atención vuelve a vosotros", dijo, después de dejar atrás lo peor de la pandemia de coronavirus y una preparación muy condicionada.

"Han sido los Juegos más difíciles de clasificarse, sois referentes para muchos jóvenes. En Tallin todos hablaban de los Juegos, de lo que sentían hacia vosotros. Todos quieren ser como vosotros, seréis la imagen dentro y fuera de la pista. No vais a estar solos en Tokio, vais a representar a un país", añadió.

El presidente de la RFEA agradeció que hayan hecho del ADN de la selección la "competitividad". "Sed valientes, tened determinación. Habéis hecho que el ADN de esta selección sea la competitividad. Vais a representar estos valores", terminó, antes de dar paso a una de las capitanas del equipo, Aauri Bokesa.

La madrileña se mostró "muy emocionada". "Este equipo tiene algo especial, somos una selección de un deporte individual pero somos un equipo, eso da un plus", comentó, antes de aconsejar a los novatos que no se emocionen y lloren 10 minutos antes de competir como le ocurrió en Londres 2012. "Llora en casa, no cuando toca competir", confesó entre risas y aplausos de los asistentes.

Además, el acto sirvió para hacer entrega de sendas insignias de la RFEA a Ana Peleteiro y Laura Redondo por sus 15 y 10 internacionalidades absolutas. Por último, Soler felicitó a los atletas por el "éxito" de ser olímpicos y les dio las gracias por haber aprovechado la oportunidad, además de aguantar los discursos bajo el calor de estos días en la capital. "Llegar donde habéis llegado es suficiente éxito para nosotros. Ahora si algo sabéis es competir, que es lo que vais a hacer", terminó.