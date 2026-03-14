Audrey Pascual domina la primera manga del eslalon y peleará por su cuarta medalla en Milán-Cortina

La esquiadora española Audrey Pascual durante el eslalon de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - MIKAEL HELSING/CPE

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual ha dominado este sábado la primera manga del eslalon de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y podría optar a su cuarta medalla en el evento.

La madrileña, de 21 años y oro en supergigante y combinada y plata en descenso para deportistas que compiten sentadas, se ha desquitado de su caída el pasado jueves durante el gigante y se acerca a un nuevo metal, aunque las distancias con sus rivales auguran una bonita batalla por el podio.

Pascual, actual subcampeona de esta disciplina, ha olvidado sus problemas de esta temporada en el eslalon y ha sido el mejor tiempo con 43.02, pero tan sólo una centésima mejor que la china Wenjing Zhang, mientras que tercera ha sido la finlandesa Nette Kiravante, a 16, y cuarta la alemana Anna-Lena Forster, a segundo y medio. La otra española en liza, Iraide Rodríguez, de 17 años, ha completado la primera bajada con el noveno mejor registro y podría tener opciones de diploma si alguna rival falla en la segunda manga.

Más cerca del diploma está la leonesa María Martín-Granizo, de 19 años y que ha terminado en la octava posición del eslalon para deportistas que compiten de pie con un crono de 45.66, con 21 centésimas tanto de ventaja sobre la novena como de distancia con la séptima.

Además, en la categoría para deportistas con discapacidad visual, Alejandra Requesens, acompañada por Victoria Ibáñez como guía, también ha logrado concluir su primera manga y podrán disputar la segunda tras firmar 58.55 y ser duodécimas.