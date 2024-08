Ayoub Ghadfa: "Siendo deportista, tienes que soñar en grande"

PARÍS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Ayoub Ghadfa ha abogado por "soñar en grande" en su condición de deportista de élite, habiéndose metido este miércoles en la final de la categoría +92 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras haber vencido al francés Djamili-Dini Aboudou por un marcador global de 0-5.

"Siendo deportista, tienes que soñar en grande. Los sueños se cumplen y al final yo mismo me lo estoy demostrando a mí mismo. La verdad que esto era mi sueño y, cuando lo sueñas, te lo imaginas; y se ha cumplido", declaró Ghadfa, en zona mixta, desde las instalaciones del torneo tenístico de Roland Garros.

"Estoy muy contento, muy emocionado por todo el trabajo que llevamos hecho tantos años. La verdad es que gracias a Dios está saliendo todo bien y muy contento", indicó. "Es verdad que en el tercer asalto ha habido un momento en que me he descuidado un poco y he bajado un poco la mano, me ha llegado el golpe y me he desestabilizado un poco", admitió.

"Pero estaba bien, pude seguir y no me desconcentré, que eso era lo importante, y seguí la táctica del combate. Y todo gracias a Dios salió bien", insistió el púgil marbellí, quien rebajó con su triunfo el fervor de miles de asistentes al estadio. "Es verdad que se nota porque, cuando conecta un golpe, te tiembla hasta el cuerpo de la vibración", señaló.

No obstante, Ghadfa aguantó a las gradas francesas. "No es nada que me afecte, la verdad. Yo, al final, lo que me dijo también Rafa [Lozano] y es verdad, es que cuando me subo al 'ring' estamos él y yo, solamente nosotros dos, entonces nadie le va a ayudar a él ni nadie me va a ayudar a mí. Entonces hay que seguir concentrado y darlo todo", argumentó.

Ghadfa disputará el combate por el oro, cuando hace un tiempo era una utopía. "Es lo que siempre digo: quien algo quiere, algo le cuesta. Hay que sacrificar muchas cosas, hay que esforzarse, hay que darlo todo. Es verdad que habrá gente que se esfuerce más que yo, gente que lo haga mejor que yo y no llega. Pero mira, 'Alhamdulillah', siempre estoy agradecido con lo que tengo, con lo que he logrado, hasta donde he llegado y gracias a todo el mundo que me ayuda y que me apoya", dijo.

Como anécdota, en el tercer asalto realizó un movimiento de 'gusano' para levantarse de la lona. "De pequeño ya era muy habilidoso haciendo esas cosas, haciendo volteretas y, bueno, simplemente quise demostrar que no me había llegado el golpe como para dejarme tocado. Entonces hice eso y seguí el planteamiento; y ya está, tranquilo", resumió.

Luego elogió al seleccionador de España. "Yo no he igualado a Rafa porque Rafa tiene dos medallas olímpicas y a mí todavía me falta mucho por conseguir. Para mí es una inspiración y por haberlo conseguido junto a él la verdad que estoy muy contento, y muy orgulloso de lo que he conseguido gracias a él y a todos los técnicos de la Federación", añadió.

"Nunca voy a igualarle porque él ha sido diploma, plata, bronce y... bueno, es la inspiración de nosotros. Nuestro objetivo es conseguir lo que ha conseguido él. La verdad que estamos muy contentos con todo", insistió Ghadfa, para luego vaticinar su camino hacia el oro.

"Voy a lucharlo hasta el final. Yo voy a darlo todo, voy a esforzarme al máximo, vamos a ir combate a combate. Como os he dicho, cada combate es un mundo, hay que darlo todo y no dejarme nada, quedarme satisfecho con mi trabajo y si llega, llegó el oro", auguró al respecto.

Por último, recordó que él y el otro finalista en estos JJ.OO., el uzbeko Bakhodir Jalolov, ya se hicieron mutuamente de 'sparring' "en Francia" hace un tiempo. "Es un tío duro, un rival fuerte. Pero como digo, es un ser humano, no es invencible. Entonces vamos a intentar trabajar la táctica perfecta para darlo todo y llevarnos, si Dios quiere, la victoria el sábado", concluyó el boxeador marbellí.