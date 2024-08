Azahara Muñoz se queda a siete golpes del podio a falta de la jornada final del golf en Paris 2024

La golfista española Azahara Muñoz durante los Juegos Olímpicos de París - RFEG

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Azahara Muñoz supo rehacerse a un mal inicio en la tercera jornada del torneo de los Juegos Olímpicos de París y volvió a acabar por debajo del par, insuficiente de momento para estar muy cerca del podio, mientras que su compatriota Carlota Ciganda continuó sin encontrar su mejor juego.

La malagueña firmó por segundo día consecutivo una tarjeta de 69 golpes, tres por debajo del par, y se quedó con el par del campo, a siete de la tercera plaza, un objetivo complicado, no sólo por la distancia sino por la cantidad de aspirantes. Sin embargo, el torneo masculino ya ofreció un día final lleno de sorpresas y la andaluza intentará estar ahí por si acaso.

Y eso que las cosas no comenzaron demasiado bien ya que Muñoz iba por encima del par de Le Golf National al término de sus primeros nueve hoyos, pero a partir de ahí llegó su reacción, con cuatro 'birdies' entre el 10 y el 14, tres consecutivos, del 10 al 12, empañados por un 'bogey' en el 13. Lo mejor lo dejó para el final, con un sensacional 'eagle' en el 18 que le da fuerza para la última jornada.

"Tengo muy buenas sensaciones, he jugado bien y conseguir un buen resultado en unos Juegos me hace sentirme muy orgullosa. Acabar con 'eagle' es un chute de energía para la última jornada", reconoció la española en declaraciones facilitadas por la RFEG.

No le fueron tan bien las cosas a Carlota Ciganda, que continúa sin encontrar su mejor golf y que, por tercer día, consecutivo terminó el día por encima del par con una tarjeta de 75 (+3) y con un total de +10 tras un recorrido con un 'doble-bogey', en el primer hoyo, y tres 'bogeys', que dejaron en nada sus dos 'birdies'.

"Me fui al agua en el primer hoyo de segundo golpe y cometí 'doble-bogey'. Luego recuperé en el siguiente hoyo, pero no me he sentido cómoda en ningún momento. Hago buenos golpes de aproximación y las dejo cerca de bandera, pero luego fallo. Y el otro caso es que pierdo calle, aunque sea por poco, y recuperar en este campo es muy difícil", lamentó la navarra.

El coliderato es para la neozelandesa Lydia Ko, plata en 2016 y bronce en 2021, y la suiza Morgane Metraux, ambas igualadas con nueve golpes por debajo del par, y acechadas por la japonesa Miyu Yamashita y la estadounidense Rose Zhang, que están a dos impactos.