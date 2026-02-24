El biatleta italiano Tommaso Giacomel es operado del corazón tras conquistar una plata en Milán-Cortina

Tommaso Giacomel en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 - Hendrik Schmidt/dpa

ROMA, 24 Feb. (dpa/EP) -

El biatleta italiano Tommaso Giacomel se ha sometido este martes a una intervención cardíaca tras abandonar el pasado viernes la prueba de 15 kilómetros de salida en masa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, confirmó la Federación Italiana de Biatlón, que aseguró que la intervención mínimamente invasiva había salido bien.

Giacomel, de 25 años y que había conquistado la medalla de plata en el relevo mixto, se vio obligado a abandonar el viernes la prueba de 15 kilómetros de salida en masa en Anterselva durante la tercera vuelta, cuando marchaba líder y había logrado pleno (10 de 10) en los dos primeros itinerarios de tiro.

Giacomel describió su malestar como "la peor sensación" que había experimentado nunca. Posteriormente, se le diagnosticó "una anomalía de conducción eléctrica al nivel de las aurículas", que le ha hecho pasar por quirófano. Tiene previsto recibir el alta del hospital de Milán el jueves.

"Mi temporada ha terminado. Estoy destrozado", escribió Giacomel en la red social Instagram. En las próximas semanas se someterá a más revisiones médicas antes de poder volver a entrenar con vistas a la próxima temporada.

El italiano es segundo en la clasificación general de la Copa del Mundo, por detrás del francés Eric Perrot, pero ahora se perderá las competiciones de Kontiolahti (Finlandia), entre el 5 y el 8 de marzo; Otepää (Estonia), entre el 12 y el 15 de marzo; y la final de la temporada en Holmenkollen (Noruega), entre el 19 y el 22 de marzo.