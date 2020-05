Blanco: "No tengo ninguna duda de que habrá Juegos en 2021"

El presidente del COE pide responsabilidad a los organizadores de Tokyo 2020 para no "alimentar" la incertidumbre entre los deportistas

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que no tiene "ninguna duda" de que los Juegos de Tokyo 2020 se disputarán el próximo año porque, según él, la ciencia vencerá "antes que tarde" a la COVID-19, y pidió a los organizadores no alimentar la "incertidumbre" con sus declaraciones.

"No tengo ninguna duda de que va haber Juegos en 2021. La ciencia vencerá al coronavirus y le vencerá antes que tarde. Pido confianza, ayuda, apoyo y que los deportistas sepan que estamos con ellos y que vamos a recorrer el camino juntos hasta julio de 2021", manifestó en la charla 'Los grandes eventos deportivos ante la COVID-19' de la conferencia virtual 'Conectad@s' del diario As.

Alejandro Blanco calificó como "correctísima" y "obligatoria" la decisión del aplazamiento de los Juegos porque, en el origen de la expansión de la pandemia, los deportistas españoles e italianos eran los "más afectados", tal y como le apuntó al presidente del COI, Thomas Bach. "El problema era que había deportistas que no podían preparar bien los Juegos. El COI tomó la mejor decisión que podía tomar. Oportuna y justa para todos", indicó.

Ante la posibilidad de que los Juegos se celebraran sin que existiera aún vacuna contra el coronavirus, Alejandro Blanco invitó a la calma. "Creo que debemos ir día a día. Las personas que tienen responsabilidad deben tener en cuensta la trascendencia de sus declaraciones", dijo en alusión a las manifestaciones la pasada semana del primer ministro japonés Shinzo Abe.

"Siempre hemos dicho que organizaríamos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de manera segura y exitosa para atletas y espectadores. Creo que (los Juegos Olímpicos) no pueden llevarse a cabo con éxito si la pandemia no está contenida", comentó Abe ante el parlamento del país nipón.

A juicio de Blanco, el cronograma es, primero, recuperar la "normalidad" y después que las federaciones internacionales ultimen los calendarios y preolímpicos. "A día de hoy no están cerrados. Para hablar de los Juegos en 2021 tenemos que tener controlado al coronavirus, pero bastante antes de julio porque los torneos clasificatorios no se podrían hacer", declaró.

En este sentido, señaló que si el próximo año se tienen las "mismas condiciones", la salud y la economía estarán "destruidas". "Es mejor ir paso a paso, ver cómo se controla el coronavirus y, a partir de ahí, hacer un comentario global. Si no es así, los comentarios crean inquietud en los deportistas y no lo veo bien", recalcó.

"UNOS JUEGOS SIN VILLA NO SERÍAN UNOS JUEGOS"

Los programas Podium con Telefónica, Trinidad Alfonso, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y el ADO en los que participa el COE se han renovado y ampliado para no interferir en la planificación de los deportistas para Tokyo 2020.

"En este momento, más que nunca, hay que estar al lado de los deportistas. Lo que nos ha demostrado el coronavirus es que somos vulnerables. Hay que pensar en el día a día, en el objetivo clave que son los Juegos, en entrenar, en la clasificación ... en positivo, que hay Juegos", reiteró.

Asimismo, consideró que no contempla Tokyo 2020 sin los deportistas alojándose en la Villa, y no en hoteles o residencias. "No me imagino los Juegos sin Villa Olímpica. El Comité Organizador ha negociado con los propietarios y no me imagino unos Juegos donde la gente no esté junta, no serían unos Juegos, sería una suma de campeonatos del mundo", comparó.

Igualmente tildó de "acertada" la postura del COI de que la condición de abanderado la compartan dos deportistas, uno masculino y otro femenino. "El deporte español es un ejemplo porque en los dos últimos Juegos ya estaba en ese cincuenta por ciento. ¿Los abanderados? Lo tiene que decidir la Junta de federaciones olímpicas. No creo que sea una decisión complicada. Están Saúl y Mireia, y Lydia ... Tenemos un nivel extraordinario. Sea quien sea España estará bien representada", reseñó.

Para Blanco, la crisis de la COVID-19 va a cambiar todo, pero Tokyo tiene la oportunidad de enviar un mensaje de esperanza. "Después de esta crisis que haya unos Juegos, donde van los 11.600 mejores deportistas, es la llama que dice hemos pasado lo peor y de la excelencia. Serán los Juegos más celebrados que nunca en la historia", auguró.

Junto a Alejandro Blanco, también intervinieron en la charla la campeona olímpica de salto de altura, Ruth Beitia, y el Director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. "No queremos lanzar un mensaje victimista. Hay que luchar, no hay que parar. A los 142 deportistas de nuestro programa les preguntamos en qué os podemos ayudar para que no bajen la guardia", indicó.

Gómez se declaró "muy ilusionado" con la maratón de Valencia, prevista para el 6 de diciembre. "No haremos nada que no esté dentro de la normalidad. Hay muchas pruebas antes como Berlín, que se ha cancelado, Londres, París, Madrid, Barcelona ... No quiero pecar de optimista ni pesimista. Estamos trabajando como si hubiera", dijo.