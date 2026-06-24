Bode Miller niega las acusaciones de posesión de drogas: "Mi amigo llevaba cannabis, algo que yo desconocía"

Archivo - El exesquiador estadounidense Bode Miller. - Europa Press/Contacto/Erich Schlegel - Archivo

HAMBURGO (ALEMANIA), 24 Jun. (dpa/EP) -

El ex esquiador alpino estadounidense Bode Miller, campeón olímpico en 2010, negó públicamente las acusaciones de posesión de drogas, según documentos judiciales, tras explicar en redes sociales que era su amigo el que las poseía.

Miller, de 48 años, fue detenido a principios de este mes por posesión de drogas y se declaró inocente de dos cargos de posesión de estupefacientes, según documentos judiciales citados por la cadena ABC. Quedó en libertad tras pagar una fianza en efectivo de más de 4.400 euros.

Miller escribió en Instagram que la policía le dio el alto en una autopista del estado estadounidense de Idaho, que cuenta con una legislación muy estricta en materia de drogas. "Me detuvieron por acelerar al adelantar a otro vehículo en una autopista de Idaho. Mi amigo, que viajaba conmigo, llevaba consigo una pequeña cantidad de cannabis y una pipa para fumarlo, algo que yo desconocía", relató.

"Cooperamos plenamente con el agente. Espero que se retiren los cargos por delito menor una vez que se revisen los hechos", concluyó su mensaje en redes sociales.

Miller ganó en su carrera profesional seis medallas olímpicas, entre ellas el oro en la prueba de supercombinada en Vancouver 2010, en tres Juegos (2002, 2010 y 2014) y fue dos veces campeón de la clasificación general de la Copa del Mundo.