El CAR de Madrid acoge un nuevo 'Draft Paralímpico' con 37 inscritos

Foto de familia tras el 'Draft Paralímpico' celebrado en Madrid este sábado 3 de octubre - CPE

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Alto Rendimiento de Madrid acogió este sábado un nuevo 'Draft Paralímpico', una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con el apoyo de CaixaBank, en la que 37 niños y jóvenes con discapacidad exploraron sus aptitudes para iniciarse en el deporte y dar sus primeros pasos hacia el alto nivel y conocieron también las experiencias y consejos de deportistas paralímpicos.

Según informó el CPE en nota de prensa, los participantes, de entre 10 y 28 años y con discapacidad física, visual o parálisis cerebral, disfrutaron de una jornada orientada a conocer sus capacidades y acercarlos a las disciplinas que mejor se ajustan a sus perfiles y preferencias.

Durante la mañana, los chicos y chicas realizaron diferentes pruebas y juegos destinados a valorar sus capacidades y conocer su potencial. "Estas actividades constituyen un primer acercamiento a la práctica deportiva y permiten orientar a los participantes hacia las modalidades más adecuadas para ellos", recordó el CPE.

Después de comer, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los testimonios de tres destacados deportistas paralímpicos como la triatleta Susana Rodríguez, oro en Tokyo 2020 y París 2024, la nadadora Beatriz Lérida y el esquiador Javier Marcos, que compartieron sus experiencias y su trayectoria en el deporte.

La jornada prosiguió por la tarde con la práctica de atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, tenis de mesa y triatlón, distintas modalidades seleccionadas en función del perfil de cada participante.

La jornada contó también con la presencia de Virginia Blázquez, subdirectora general de Programas de Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid; Francisco Botía, director del CPE, y Carlos Candeal, director de Banca de Instituciones de CaixaBank en Madrid.

Este Draft Paralímpico se enmarca en el programa 'Nuestra Próxima Estrella', una iniciativa del CPE que, gracias al impulso de CaixaBank, promueve la detección y captación de talento joven en toda España y facilita la iniciación deportiva de niños y jóvenes con discapacidad. La entidad financiera, además de patrocinar el Plan ADOP y el Equipo de Promesas Paralímpicas de Triatlón, apuesta también por la iniciación en el deporte de los niños y jóvenes con discapacidad. Valladolid ya acogió uno inicial a finales del pasado mes de mayo y está previstos dos más en este 2026, en Barcelona (24 de octubre) y en la localidad grancanaria de Vecindario (21 de noviembre).

Para acceder al programa, las personas interesadas pueden rellenar un formulario online indicando sus características, habilidades y gustos, y, posteriormente, se les invita a participar en alguno de los 'Drafts' que se organizan cada año. Una vez elegida su modalidad favorita, reciben ayuda personalizada para encontrar un club donde entrenar con regularidad, mejorar su rendimiento y avanzar hacia el alto nivel.

En esta ocasión, la organización de la actividad corrió a cargo de Relevo Paralímpico Comunidad de Madrid, una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es precisamente la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva, desarrollando paralelamente una estructura inclusiva entre los clubes y entidades deportivas de la región que permita una continuidad de futuros deportistas a lo largo de los años.

Con el objetivo de amplificar al máximo la iniciativa y llegar al mayor número de jóvenes posible, CaixaBank ha difundido a través de su amplia red de oficinas un vídeo promocional de 'Nuestra Próxima Estrella' y un 'QR' para que cualquier joven interesado pueda acceder al formulario e inscribirse en el programa.