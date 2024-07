Claudio Castilla termina sexto de su grupo y no estará en la final individual de doma clásica

Claudio Castilla y 'Hi Rico do Sobral' en la prueba de doma clásica de los Juegos Olímpicos de París - REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jinete español Claudio Castilla, a lomos de 'Hi Rico do Sobral', ha debutado en la prueba de doma clásica individual y por equipos de hípica en los Juegos Olímpicos de París con un sexto puesto en su grupo y no ha conseguido pasar a la final individual, después de participar a última hora por la retirada de Daniel Martín Dockx por una lesión de su caballo, 'Malagueño LXXXIII'.

El jerezano, que viajó a París como reserva dentro del equipo español, tomó el lugar del jinete malagueño en la primera de las dos jornadas de competición de la modalidad en los jardines del Palacio de Versalles.

Castilla y 'Hi Rico do Sobral' realizaron una correcta actuación en la pista, con buenos movimientos laterales y un buen 'piaffe', para conseguir una puntuación de 69.829 que le situó sexto del Grupo C, en el que se clasificaron directamente para la final la británica Becky Moody, con 'Jagerbomb' (74.938), y el sueco Patrik Kittel, con 'Touchdown' (74.317).

Sin embargo, el andaluz no estará en la final individual, el Gran Premio Libre, que se celebra el domingo 4 de agosto; se clasifican para ella los dos primeros de cada grupo y los seis binomios con mejores notas del resto de participantes.

Este miércoles se estrenarán Borja Carrascosa, con 'Frizzantino FRH', y Juan Antonio Jiménez Cobo, con 'Euclides Mor'. En doma clásica participan 60 binomios, de los cuales 15 forman los equipos compuestos por tres conjuntos -entre ellos España- y otros 15 compiten a nivel individual.