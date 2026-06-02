El COE celebra este miércoles su Asamblea General Ordinaria

Archivo - El presidente del Comité Olímpico Español (COE), tras ser reelegido en la Asamblea General Extraordinaria. - ÓSCAR J. BARROSO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) celebra este miércoles, a las 11.00 horas en el Auditorio Goyeneche de la sede de la entidad olímpica, su Asamblea General Ordinaria, en la que se informará de las actividades del organismo y las cuentas de 2025 y el presupuesto de 2026.

En un comunicado, el COE informó de la celebración este miércoles de su Asamblea General Ordinaria. En esta, tras la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, se dará paso al Informe de las actividades del organismo.

Entonces, se informará del cierre de cuentas 2025 y presupuesto 2026. Una vez finalizada la Asamblea, dará comienzo el acto de entrega de Distinciones del COE.