El COE y Las Palmas de Gran Canaria impulsan la celebración de la Semana Olímpica

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han firmado el acuerdo para impulsar la Semana Olímpica en la isla canaria. - COE

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrarán conjuntamente una Semana Olímpica en la capital grancanaria, cuya fecha se determinará próximamente, reforzando así el compromiso de ambas instituciones con la promoción del deporte y los valores olímpicos.

El acuerdo se ha formalizado durante una reunión celebrada en la sede del COE entre el presidente de la entidad, Alejandro Blanco, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

La Semana Olímpica aspira a consolidarse como una cita de referencia para la promoción del deporte y la difusión de los valores del Movimiento Olímpico, reforzando el vínculo entre el Olimpismo y la ciudadanía.

La programación combinará actividades deportivas, encuentros con deportistas olímpicos, propuestas educativas, acciones culturales y experiencias dirigidas a escolares, clubes, familias y ciudadanía, con el objetivo de acercar los valores olímpicos a todos los públicos.

La Semana Olímpica pondrá también en valor el talento deportivo canario y los deportes tradicionales del archipiélago, como la vela latina canaria, la bola canaria o la lucha canaria, junto con la participación de deportistas olímpicos canarios que actuarán como embajadores del proyecto.

"Con este acuerdo, el Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponen en marcha la primera edición de una iniciativa que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un referente para futuras ediciones en otros territorios", concluye la nota del COE.