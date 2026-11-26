Foto de familia tras la entregade los III Prremios de Sostenibilidad de COE - DIEGO SOUTO

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) celebró este jueves la entrega de sus III Premios de Sostenibilidad, unos reconocimientos destinados a poner en valor el trabajo de instituciones, entidades y empresas que contribuyen a construir una sociedad más justa, responsable y sostenible mediante iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

"La sostenibilidad no puede entenderse como un complemento, sino como una responsabilidad compartida y una forma de actuar. Las entidades reconocidas hoy demuestran que es posible transformar ese compromiso en proyectos concretos, capaces de generar un impacto positivo y servir de ejemplo para todo el mundo del deporte", aseguró Alejandro Blanco, presidente del COE, en declaraciones recogidas en la web del organismo.

Así, los 17 galardonados fueron 'Cáritas' (Hambre cero), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Hambre cero), Fundación Española del Corazón (Salud y bienestar), ISDE (Educación de calidad), Fundación REDMADRE (Igualdad de género), Aguas de Valencia (Agua limpia y saneamiento), Iberdrola (Energía asequible y no contaminante) y EULEN Flexiplán (Trabajo decente y crecimiento económico).

Además, fueron reconocidos HSN (Industria, innovación e infraestructura), Fundación Eusebio Sacristán (Reducción de las desigualdades), Ayuntamiento de Madrid (Ciudades y comunidades sostenibles), RE-VISTE (Producción y consumo responsables), HVR (Acción por el clima), Gobierno de las Islas Baleares (Vida submarina), Real Federación Española de Golf (Vida de ecosistemas terrestres), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Paz, justicia e instituciones sólidas) y Corporación RTVE (Alianzas para lograr los objetivos).

Tras la entrega, Sonia Cea, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, recalcó que "estos premios son el colofón de la VI edición del Sport Sustainability Summit". "Un congreso en el que nos reunimos para trabajar por un futuro más sostenible y construir, entre todos, el deporte que queremos y también la sociedad que queremos", indicó.

Estos premios se enmarcan en el objetivo del COE de integrar la sostenibilidad en el conjunto del Movimiento Olímpico y respaldar iniciativas que contribuyan a construir un mundo mejor a través del deporte, atendiendo a sus tres vertientes: social, medioambiental y económica. Con estos galardones, el comité reconoce la capacidad del deporte para impulsar alianzas, generar conciencia y contribuir activamente a la consecución de los ODS.