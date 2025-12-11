El COI reafirma los derechos fundamentales de los atletas a "acceder al deporte sin interferencias políticas"

Kirsty Coventry - Eric Dubost/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los principales representantes del Movimiento Olímpico se reunieron este jueves en la Casa Olímpica de Lausana (Suiza) para la 14ª Cumbre Olímpica, por invitación del Comité Olímpico Internacional (COI), donde "se reconoció la importancia de la neutralidad política para el Movimiento Olímpico, ya que permite a los atletas acceder al deporte en todo el mundo sin interferencias".

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, encabezó una cumbre que abordó el proceso de consulta 'Preparados para el Futuro', iniciado por la zimbabuense al asumir la presidencia del COI el 24 de junio de este año, así como los resultados de la reunión de la Comisión Ejecutiva (CE) del COI celebrada los días 9 y 10 de diciembre.

Sin embargo, trascendió de manera especial lo que apuntan a nuevos pasos hacia la readmisión de Rusia y Bielorrusia en los deportes mundiales al recomendar a organismos y federaciones que permitan a equipos y deportistas juveniles de estos países competir bajo sus banderas y himnos nacionales.

"El concepto de neutralidad política dentro del Movimiento Olímpico y el deporte necesita una definición más clara, y su aplicación práctica debe aclararse con mayor precisión. El Grupo de Trabajo del COI se ocupará de este tema", apuntó el comunicado del COI en su página web oficial.

"La Cumbre también reafirmó que los atletas tienen el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir sin interferencias políticas ni presiones de organizaciones gubernamentales. A la luz del debate sobre los principios, la Cumbre apoyó la recomendación del Comité Ejecutivo del COI de que los atletas jóvenes con pasaporte ruso o bielorruso ya no tengan restricciones en el acceso a las competiciones internacionales juveniles, tanto en deportes individuales como de equipo", añadió.

El COI pretende que así sea en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y que igualmente se lleve a cabo en los eventos internacionales juveniles. Sin embargo, en las competiciones sénior, "las sanciones vigentes contra los gobiernos ruso y bielorruso también deben mantenerse", desde la invasión rusa sobre Ucrania en febrero de 2022, para unos deportistas que pueden solicitar competir como atletas neutrales en eventos individuales.