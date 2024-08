Danny León: "El 'skate' es superimpredecible, pero mi objetivo es quedar primero en París 2024"

Danny León looks on during the Media Day of the Spanish Skateboarding Team ahead of the Olympic Games at COE on July 18, 2024 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Danny León tiene claro que el skateboarding "es superimpredecible", pero aun así subraya que su "objetivo" durante los Juegos Olímpicos de París 2024 "es quedar primero" en la modalidad de Park, que este miércoles estrenará su certamen masculino, un solo día después de que se haya disputado el campeonato femenino.

"Yo voy como a pasitos de bebé, o sea, pequeñas metas para llegar a un objetivo. Mi meta ahora mismo era llegar a los Juegos, y ya me he clasificado; mi siguiente meta es el día 7 competir y pasar a la final, y estar entre los ocho primeros. Y en la final yo voy a poder quedar primero, como todos", ha dicho León en una entrevista con Europa Press.

"Creo que el que no tiene la ambición de quedar primero, igual no llega y hay que... o bueno, igual sí. Es que el 'skate' es superimpredecible, pero mi objetivo es quedar primero y me encantaría tener una medalla. Si es plata, también; si es bronce, también. O sea, mi objetivo es tres primeros, pero voy a por el oro como loco", ha admitido.

Pero no todo es competir en París 2024. "Quiero conocer a más gente, gente de otros deportes, de diferentes nacionalidades. Porque en Tokio nadie quería casi juntarse por el COVID, fueron los primeros Juegos para nosotros y fueron atípicos. Entonces quiero compararlo y vivirlos de verdad como son, y poder tener esa experiencia", ha argumentado.

"Me encanta aprender, soy bastante curioso en ese sentido, y voy a intentar hacer el mayor número de contactos posible para aprender de cosas de la vida. Si es que me gusta mucho empaparme. Luego con el equipo que somos, ya les tengo la cara muy vista, ya hemos convivido mucho, o sea que ya nos conocemos para lo bueno y para lo malo", ha bromeado.

Además, ha valorado su diferencia de edad respecto a otros 'skaters' de la delegación española. "He tenido momentos... mis más y mis menos. Cuando te das cuenta de que eres el mayor y que te tratan como un mayor, pues dices: 'Joder...'. Me da cosilla", ha indicado. "Pero tengo a Alain [Goikoetxea], que es el entrenador, y me llevo muy bien con él también, me llevo muy bien con todos", ha recalcado León.

"Lo llevo muy bien. Estamos compitiendo todos en lo mismo y también es un halago el poder estar compitiendo a un nivel tan alto contra niños que están superbién físicamente; y yo voy arrastrando lesiones, pero es que me noto muy bien, me noto superfuerte", ha confesado el patinador mostoleño.

"Cuando eres joven se lleva bien porque yo estaba ahí, yo he sido el joven que ha estado dando por culo a los mayores y han dicho: 'Este niño se está llevando todo'. Y cuando eres más mayor, se lleva peor porque dices: 'Estos niños me van a quitar el pan del que como'. Pero a ver, es de risa. A mí me encanta compartir sesión con todo el mundo que le guste patinar, da igual la edad que tengamos, y aprendemos", ha comentado.

Por otra parte, no se ha apostado nada concreto con nadie si logra medalla en París. "Me cortaría el bigote. Llevo mucho tiempo con bigote y nunca me lo he quitado. Y la gente dice: 'Se te vería superraro'", ha señalado. "Si gano medalla, me quito el bigote", ha insistido León, pero sin descartar excentricidades como teñirse el pelo "de rosa".

De hecho, ha citado como ejemplo al futbolista Marc Cucurella, que se tiñó el pelo de color rojo tras conquistar la Eurocopa masculina con la selección española. "Yo no me echaría para atrás. Si quieres, hacemos apuesta: pelo rosa", ha espetado el 'skater' entre risas.

León sí ha pensado qué hará en la capital francesa cuando termine su participación en la modalidad de Park: "Me gustaría acabar después del campeonato, con mi madre, mi familia y mis amigos que van a ir a verme, estar en el Sacré-Coeur ahí mirando todas las vistas desde París, desde ahí arriba... Me estoy cuidando muchísimo y no me he tomado ni una cervecita. Entonces, igual tomarme una cervecita con mi madre, viendo esas vistas, me encantaría para acabar el viaje".

El deportista madrileño ya ha pensado en la cita olímpica de Los Ángeles 2028. "No sé si iré como 'skater' o como entrenador; pero ahora mismo, como me siento, como 'skater'", ha apuntado. "Me siento muy en forma. Tú piensas en cuatro años y dices: 'Bueno, en cuatro años ya estarás mayor'. Pero es que no empiezan las clasificatorias en cuatro años, empiezan el año que viene ya", ha advertido al respecto.

En este aspecto, ha criticado el proceso de clasificación para los JJ.OO. "Te la juegas más al final. Hay muchos más puntos en 'skate' al final. Hay deportes que empiezas desde cero en el final y nosotros... Pues nada, lo llevas fatal. Llevo currándomelo tres años y de repente todo se va a valer en solo dos campeonatos, es como que eso frustra un poco y nos enfada. Y vamos con mucho más miedo, yo creo", ha opinado.

"Creo que hay que mirar más la salud mental y hacer un formato mejor, que sea continuo, que sean esos tres años que cuenten y que son cuatro años de proceso, que los cuatro años cuenten desde el principio hasta el final. Y si quieren jugársela todo al último campeonato, pues que el que quede primero vaya directamente", ha recalcado finalmente.