El Día del Deporte Olímpico y Paralímpico acercará este sábado sus valores y modalidades a los madrileños

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidió la presentación del Día del Deporte Olímpico y Paralímpico y la Noche del Deporte, que se celebra este sábado en la capital de España. - CPE

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Día del Deporte Olímpico y Paralímpico y la Noche del Deporte, iniciativas gratuitas que se celebrarán este sábado en Madrid, fomentarán la práctica deportiva, los hábitos saludables y los valores asociados a los movimientos olímpico y paralímpico, según anunciaron los organizadores en su presentación oficial en el Palacio de Cibeles de la capital de España.

En el acto participaron el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea; el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; el director de Deportes del comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva, y el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, cuyo grupo editorial organiza la Noche del Deporte junto con el Ayuntamiento.

Durante su intervención, Alberto Durán agradeció "el compromiso del Ayuntamiento de Madrid y de su alcalde con el deporte", "especialmente por hacerlo "en plano de igualdad" entre personas con y sin discapacidad. "Si para cualquier niño hacer deporte es muy importante porque ayuda a estar sano y en forma, para un niño con discapacidad, mucho más", comentó Durán, quien lamentó que las licencias federativas alcanzan un 8% entre la población en general, mientras que las paralímpicas rondan el 0,5%.

Por su parte, Martínez-Almeida invitó a todos los madrileños a participar en este "supersábado" y puso en relieve que la capital "es una de las cinco mejores ciudades del mundo" en cuanto a práctica deportiva, algo que "sería imposible" haber conseguido sin el Comité Olímpico y Paralímpico. "Estamos infinitamente agradecidos por lo que hacéis por el deporte en general y por Madrid en particular", declaró.

El Día del Deporte Olímpico y Paralímpico se desarrollará este sábado, de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, en el paseo de Fernán Núñez del parque de El Retiro. La programación incluye una treintena de espacios destinados a la práctica y exhibición de distintas disciplinas, incluyendo uno dedicado al deporte paralímpico en el que familias y aficionados podrán conocer las modalidades practicadas por personas con discapacidad y a algunas de sus estrellas.

Los asistentes tendrán ocasión de probar diversas actividades como fútbol, baloncesto, pickleball, ground golf, tenis de mesa, boccia, ciclismo en handbike, baloncesto en silla de ruedas, fútbol para ciegos y tenis en silla de ruedas, además de iniciativas relacionadas con la autoprotección, la salud y la práctica segura del deporte.

LA NOCHE DEL DEPORTE

Una vez finalizada la programación de El Retiro, la actividad continuará con la Noche del Deporte, que se celebrará entre las 20 y la 1 horas. Su escenario principal será la Plaza de España, aunque también habrá propuestas en la Plaza de Oriente y la Puerta de Alcalá.

Bajo el lema 'El deporte nos quita el sueño', el encuentro ofrecerá cinco horas de actividades y exhibiciones de más de veinte disciplinas incluyendo fútbol, baloncesto 3x3, ciclismo, pickleball, esgrima, golf, tenis de mesa, ajedrez, dardos, skate, BMX, patinaje, danza urbana y sesiones dirigidas de ejercicio cardiovascular. También habrá una zona de videojuegos y simuladores.