Elia Canales: "Sería algo superhistórico ganar una medalla"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tiradora con arco española Elia Canales tiene claro que "sería algo superhistórico ganar una medalla" que España no consigue desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, aunque sabe que el resultado "no depende" solo de su rendimiento, e insistió en que tanto ella como el otro representante español, Pablo Acha, han trabajado mucho en mantener la concentración "pese a las distracciones externas".

"Está claro que en Juegos la última medalla que se ha ganado ha sido en Barcelona'92 y sería algo superhistórico, pero sí es verdad que llevamos unos cuantos años ya ganando competiciones internacionales, sobre todo en el equipo mixto, y al final estás en una competición que tiras con la misma gente que en el resto de competiciones y tampoco sorprendería llevarse medalla", declaró Elia Canales este martes en una rueda de prensa telemática organizada por el COE.

La tarraconense no oculta que su objetivo es "ganar la competición a nivel de mixto, individual y de todo" e insistió en la importancia de no "obsesionarse con el tema de las medallas porque no te ayuda nada a conseguirlas". Para ella lo más importante es "estar centrados" en lo que pueden "controlar", y "seguir la misma línea de trabajo de los últimos años".

"Las medallas o incluso el resultado no dependen al cien por cien de nosotros. Podemos hacer una competición perfecta y perder a la primera o pronto. Si nos llevamos un par de medallas cada uno, nos iríamos supercontentos a casa, pero también si no nos las llevamos y hemos hecho una buena competición a nivel personal y hemos hecho lo que estaba en nuestras manos", explicó la deportista.

La española tiene clara la importancia del factor mental en su deporte y que todo lo que puedan hacer para prepararse les sumará. "Para mí es fundamental el sentirte bien, cómoda y disfrutar de lo que estás haciendo, porque en el tiro con arco son un montón de horas las que entrenamos. Si estás haciendo ocho o nueve horas de algo que encima no te gusta y que te estás presionando por el rendimiento, no te va a salir como esperas", apuntó.

También señaló que antes de clasificarse no se podía "obsesionar con ir a los Juegos o ganar una medalla" porque "el resto del año tienes un montón de competiciones muy bonitas también". Sin embargo, no oculta que "la importancia que tienen los Juegos a nivel mediático es mucho mayor", aunque "no deja de ser una competición más, como el Europeo o la Copa del Mundo".

Canales considera lo más importante "preparar cada competición trabajando para seguir mejorando como deportista y como persona, y no obsesionarse con un resultado solo, disfrutando de las competiciones, los entrenamientos y los viajes".

La catalana calificó de "impresionante" el campo de tiro donde disputará la competición y expresó sus ganas de "tirar en el campo de finales" en el que habrá 8.000 personas. "Con un campo tan bonito, con tanta expectación, es la vez que más público va a haber en tiro con arco. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero vivir algo así va a ser impresionante", indicó.

Las dos últimas semanas su entrenamiento ha estado "enfocada a las distracciones externas", recordando que el seleccionador les ha intentado molestar a ella y a Pablo Acha echándoles agua o haciendo ruidos para prepararles para no perder la concentración, llegando incluso a "tirar con los ojos cerrados".

Además, la catalana recalcó la importancia de la visualización en una competición como el tiro con arco. "Lo hacemos diez minutos antes de cada sesión de entrenamiento y al acabar también como cinco minutos", detalló, con el objetivo de "bajar el nivel de activación y empezar en el nivel que tienes que empezar".

"Hemos tenido el lunes y el martes la familiarización en el campo de finales, para tener más herramientas, más recursos visuales, y poder visualizarte mucho más cuando entras, tirando, con la gente, para que luego llegues allí, no te choque tanto, no te impacte y no te vayas detrás de todos esos estímulos externos", sentenció.

PABLO ACHA: "

La número cinco del ranking olímpico aseguró que asistirán a la Ceremonia de Inauguración debido a que compiten este jueves 25, y no volverían a participar hasta el día 30, porque quieren "vivir la experiencia olímpica al completo".

Finalmente, el tema de la seguridad que envuelve a los Juegos no es algo que les preocupe y confesó que prefiere "que haya seguridad de más" porque si la hay es porque "es necesario". "A veces agobia un poco", admitió.

ACHA: "NO ME EXTRAÑARÍA CONSEGUIR MEDALLA EN EL EQUIPO MIXTO"

Por su parte, su compañero Pablo Acha reiteró que las medallas no dependen exclusivamente de ellos, pero que si mantienen su "foco" en sí mismos y en su "objetivo interno" pueden "sacar muy buenos resultados".

"El objetivo no es de resultados, es cumplir en todas mis flechas el objetivo mental que me he marcado. Aunque sé que al final para los medios o para la gente externa son muy importantes las medallas, y por ejemplo en el mixto no me extrañaría conseguirla", advirtió el burgalés.

El español desea "vivir la experiencia de unos Juegos" donde dice que se siente "arropado por toda la selección de todos los deportes" y su deporte se convierte en "muchísimo más profesional". "Ha sido muy emocionante desde que hemos llegado, porque es todo muy profesional, y el campo de tiro es superbonito. Creo que va a ser de las competiciones más bonitas que he tenido en un campo de finales", advirtió.

Al igual que su compañera, incidió en el aspecto de la visualización y de la mentalización en su deporte. "Trabajamos bastante este año el tema de la meditación, de estar en el momento presente. Lo estamos extrapolando a todas las competiciones, a estar pendiente de lo que depende de mí y no de los factores externos que me puedan, en ese sentido, desviar de mi objetivo", subrayó.

Acha tiene claro que en el campo de finales habrá "un montón de cámaras, que si suenan, son distracciones externas", y reiteró que en las dos últimas semanas se han centrado en "estar enfocados" en su "objetivo mental" y en "visualizar" cómo entran al campo de finales.

"Cuando más nervioso me pongo es yendo hacia allí. Una vez que estás dentro tenemos más herramientas para regularnos, pero siempre estamos visualizando el campo de finales para activarnos", apuntó, al tiempo que afirmó que en el caso del tiro con arco "al ser un recinto muy grande, hay muchísima seguridad" y que reconoció que le hizo "muchísima ilusión" poder hacerse una foto con "referentes" para él como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz con los que coincidió en la Villa Olímpica este lunes.