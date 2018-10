El equipo femenino unificado de hockey de Corea, propuesto para el Nobel de la Paz, eliminado

Publicado 12/02/2018 22:24:04 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo femenino unificado de hockey de las dos Coreas ha sido eliminado en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang este lunes, tras su derrota por 8-0 ante Suecia.

El cuadro asiático, que incluye a 12 jugadoras de Corea del Norte, sufrió su segunda derrota consecutiva en el Grupo B, en el Kwandong Hockey Center en Gangneung, sede de todos los eventos sobre hielo durante los Juegos Olímpicos, dos días después de caer ante Suiza también por 8-0.

Corea necesitaba terminar entre los dos primeros clasificados en el Grupo B para avanzar. Con las dos derrotas, se quedó sin opciones a pesar de que todavía le resta el partido ante Japón.

El domingo, la estadounidense Angela Ruggiero, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), solicitó la nominación para el Premio Nobel de la Paz para el equipo. "Me encantaría que el equipo recibiera el Premio Nobel de la Paz. Hay que reconocer el sacrificio que han realizado para ajustarse a las competiciones. Como alguien que ha competido en cuatro Juegos Olímpicos y que entiende que no se trata sólo de ti, de tu equipo o de tu país, he visto el poder de lo que hicieron anoche", señaló Ruggiero.