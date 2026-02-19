España alcanza las siete medallas olímpicas invernales y suma por terceros Juegos seguidos

Archivo - Los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso celebran una medalla - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso lograron este jueves las dos primeras medallas de la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar un oro y un bronce, respectivamente, en la prueba de Sprint del esquí de montaña, la sexta y séptima de la historia olímpica invernal de España, de nuevo con algún éxito por tercera cita consecutiva.

España celebró este jueves el primer oro en unos Juegos de Invierno en 54 años, recogiendo Cardona el testigo del histórico 'Paquito' Fernández Ochoa. Mientras que el bronce de Ana Alonso, la primera medalla española en Milán-Cortina y que en octubre sufrió un grave accidente entrenando que hizo peligrar seriamente su presencia en la cita, hace que la delegación española suba a dos deportistas al podio olímpico, como ya hiciera en 2018.

La primera presea española en unos Juegos Olímpicos de Invierno fue hace más de medio siglo. El recordado 'Paquito' Fernández Ochoa logró en Sapporo 1972, en Japón, la medalla de oro en eslalon especial de esquí alpino, superando al italiano Gustav Thöni, uno de los mitos de esta disciplina, con más de un segundo de ventaja y vengándose de su descalificación en eslalon gigante. Fue pionero y abrió el camino con el mejor resultado español en unos Juegos de Invierno.

España tuvo que esperar 20 años para volver a tocar metal, en Albertville 1992, en Francia, y lo hizo de nuevo con el apellido Fernández Ochoa. Fue Blanca, la hermana de Francisco, quien se convirtió en la primera mujer española en lograr una medalla olímpica, de invierno o verano, con un bronce en eslalon para continuar con los éxitos de una familia pionera e histórica en el deporte nacional.

Tras esto, el deporte español, con la mancha del esquiador de fondo hispano-alemán Johann Muehlegg cuyos tres oros en Salt Lake City (Estados Unidos) en 2022 le fueron retirados por dopaje, necesitó otras siete ediciones para verse en el podio olímpico de unos Juegos de Invierno. En PyeongChang 2018, en Corea del Sur, el 'rider' Regino Hernández y el patinador Javier Fernández, ahora retirados ambos, terminaron con la sequía española gracias a la conquista de sendos bronces, los primeros de sus respectivos deportes, el snowboard, en la modalidad de cross, y el patinaje artístico sobre hielo.

El deportistas ceutí competía en sus terceros Juegos y soñó en la final de 'cross' con una presea de oro, pero una carrera muy accidentada hizo que se quedase con el bronce. Medalla del mismo color que la de Javier Fernández, heptacampeón de Europa en patinaje artístico y doble campeón mundial, y que se quedó a apenas un punto de la presea de plata.

Y sólo cuatro años después, en Beijing 2022, en China, la 'rider' Queralt Castellet cerró su quinta participación olímpica --en las cinco se clasificó a la final-- con la mejor recompensa, una medalla de plata en 'halfpipe', para convertirse en la primera mujer española que se cuelga una presea de este color en unos Juegos de Invierno. En Milán-Cortina d'Ampezzo, sus sextos Juegos, la de Sabadell no pudo revalidar esa medalla y finalizó 10ª.