España llega animada a París para brillar en los saltos de trampolín

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La competición de saltos deberá ser seguida de cerca en los Juegos Olímpicos de París que la delegación española tiene depositadas esperanzas en la prueba de los 3 metros sincronizados, con la pareja que forman Adrián Abadía y el 'veterano' de la delegación Nicolás García Boissier, mientras que Ana Carvajal y Valeria Antolino, sin presión alguna, intentarán buscar sus mejores resultados en el Centro Acuático de la capital parisina, donde China, de nuevo, y Australia y Reino Unido parten como principales potencias para hacerse con las medallas.

Estará complicado subir al podio olímpico pero no es imposible. Sin duda, de los cuatro saltadores que la Real Federación Española de Natación (RFEN) envía a Paris 2024, la pareja que forman Adrián Abadía y Nicolás García Boissier es quien más opciones tiene de sumar una medalla para la delegación española. Y no amparado en una utopía, no, sino basado en el bronce mundial que lograron en la cita de Doha a principios de este mismo año.

Entonces, en el Centro Acuático de Hamad, el 4 de febrero de 2024 y en la misma prueba de trampolín 3 metros sincronizado, los españoles fueron terceros para colgarse el bronce gracias a una puntuación de 383,28 puntos y a una actuación que rozó la plata, que fue para la pareja italiana formada por Lorenzo Marsaglia y Giovanni Tocci con 384,24 puntos. Puntuaciones similares, que quedaron demasiado lejos de los intocables chinos Long Daoyi y Wang Zongyuan (442,21), que optan al oro en París.

Pero esa medalla de bronce mundial permite soñar a Abadía y García Boissier. La pareja se estrenará como tal en unos Juegos Olímpicos, pero el grancanario García Boissier ya tiene experiencia olímpica. Debutó en unos Juegos en Tokio hace tres años, siendo decimonoveno en trampolín de 3 metros. Pero desde entonces, ya más maduro, ha mejorado mucho y sobre todo en la sincronización con Abadía.

Además, este mismo año y en el reciente Europeo de Budapest, fue medalla de plata en esta misma especialidad, pero junto al ahora ausente Juan Pablo Cortés. De todos modos, la experiencia y veteranía del canario del CN Metropole son una baza para ir tranquilo en busca del sueño olímpico. Y cree, como comentó en los días previos a viajar a París en un acto en el COE, que si no hay fallos en las parejas punteras su sitio sería el quinto, con diploma olímpico.

A su lado estará Adrián Giovanni Abadía García, su compañero de batallas en Doha 2024 y debutante en unos Juegos a sus 22 años. El saltador del C. Saltos Mallorca se enfrenta a la cita más importante en su incipiente carrera y lo hace con expectación e ilusión, sin nada de presión externa. Esta pareja no es favorita a nada pero sí aspirante a todo. Si la ejecución les acompaña, pese a tener saltos de menor dificultad que otras parejas punteras, la medalla puede llegar.

Y en una situación similar está la joven Ana Carvajal San Miguel. A sus todavía 17 años, la madrileña confía en que las lesiones recientes que ha tenido, y superado, no le lastren en estos Juegos Olímpicos. Sin duda, tiene mucho futuro por delante y le vendrán más citas olímpicas pero, si su físico no la lastra, puede dar también la sorpresa y meterse en la lucha por las medallas en Plataforma 10 metros.

Si Nicolás García Boissier es el veterano del grupo español con solo 29 años, la benjamina es Ana Carvajal. Pero la del Caneo tiene ya experiencia en grandes citas. Logró su clasificación para París en el Mundial de Fukuoka 2023, con apenas 16 años, fue medalla de bronce ese mismo año en los Juegos Europeos y, ya en este 2024, tocó la cima europea con su medalla de oro en Plataforma 10 metros, superando en casi 10 puntos a las medalla de plata Sofiya Lyskun y Emily Hallifax y, en la misma cita continental en Belgrado, fue plata en Plataforma 10 metros sincronizada junto a Valeria Antolino.

Y Antolino completa este grupo que ilusionará en París. En la RFEN, aseguran que es una "luchadora nata" y, pese a quedarse fuera de la Plataforma de 10 metros, buscó en los 'trials' españoles de la Copa de España un billete para Paris 2024 en el trampolín de 3 metros. La hispano-venezolana no es especialista en el trampolín, pero está en la capital francesa e intentará sorprender como lo hizo en el reciente Europeo, con 2 oros (Plataforma 10 metros sincronizado mixto y en equipo mixto) y la plata junto a Carvajal.