'Las estrellas se alinean', eslogan de Los Ángeles 2028

Archivo - Bandera de los Juegos - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Stars Align' ('Las estrellas se alinean') será el eslogan de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, tal y como desveló este miércoles la organización del país estadounidense, con el reclamo de lo que ocurre cuando "el triunfo del deporte y la ciudad de los sueños se encuentran".

LA28 presentó 'Stars Align' y lanzó su eslogan oficial de los Juegos a nivel mundial con un vídeo promocional de 60 segundos. "Un grito de guerra y una invitación a los atletas para competir en el mayor escenario deportivo; a los voluntarios para que echen una mano; y a los aficionados de todo el mundo para animar cuando comiencen los Juegos Olímpicos", dijo la organización.

El sur de California acogerá los Juegos Olímpicos desde el 14 de julio de 2028, y los Juegos Paralímpicos, a partir del 15 de agosto de ese verano. Junto a los lemas olímpico ('Faster, Higher, Stronger - Together') y paralímpico ('Change Starts with Sport'), cada Comité Organizador selecciona un eslogan que refleja tanto a la ciudad anfitriona como al espíritu de los Juegos.

Río 2016 eligió 'A New World'; Tokio 2020 unió a las personas a través de 'United by Emotion'; y París 2024 celebró con 'Games Wide Open'. Ahora 'Stars Align' sigue esta tradición "con un mensaje para todas las naciones: cuando la gente se une a través del deporte, pasan cosas extraordinarias".

La idea de LA28 es que "las estrellas se alinean cuando la dedicación coincide con un momento generacional". "Los Ángeles es el lugar donde los sueños alzan el vuelo, y los Juegos Olímpicos nos muestran lo que es posible cuando el mundo se une. 'Stars Align' es una llamada a la acción, ya seas un atleta en lo más alto de tus habilidades, un voluntario que da la bienvenida al mundo a estos Juegos, o un aficionado animando con pasión desde la grada", declaró Casey Wasserman, presidente de LA28.

'Stars Align' aparece por primera vez en un anuncio de campaña divertido y lleno de energía con la canción 'Can't Stop' de los Red Hot Chili Peppers, uniendo momentos inolvidables de los Juegos Olímpicos con el espíritu inconfundible de LA.