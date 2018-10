Fútbol.- Rogge confirma que Havelange ha dimitido por motivos de salud y que la investigación contra él se cierra

Actualizado 06/12/2011 13:33:12 CET

LAUSANA (SUIZA), 6 Dic. (EP/Reuters) -

El Comité Olímpico Internacional ha dado carpetazo a la investigación sobre el expresidente de la FIFA Joao Havelange después de que éste presentara su renuncia como miembro del COI, alegando problemas de salud, pocos días antes de se fuera a celebrar una audiencia sobre su conducta, según confirmo el presidente del organismo, Jacques Rogge.

Havelange, de 95 años, titular del organismo rector del fútbol de 1974 a 98, se encontraba bajo una investigación del COI por sus presuntos vínculos con la antigua agencia de marketing deportivo internacional y de ocio (ISL) de la FIFA por corrupción, que será aparcada.

El brasileño, miembro del COI desde hace 48 años, envió una carta de renuncia al propio Rogge poco antes de que la Comisión de Ética dictaminase sus conclusiones sobre la investigación por corrupción. "Havelange me envió una carta diciendo que había tenido últimamente problemas de salud que le impedían viajar y considerando que debido a su edad y salud ya no podría desplazarse con regularidad", dijo Rogge a 'Reuters' en una entrevista exclusiva.

Consultado sobre si su renuncia dos días antes de la reunión de la Comisión de Ética era una admisión indirecta de culpabilidad por parte de Havelange, Rogge señaló que eso son sólo especulaciones: "No voy a comentar nada sobre lo que es pura especulación. Joao Havelange ya se había perdido otras reuniones, no estuvo en la en la sesión de COI (en julio) y tampoco en algunas de las de FIFA".

"Para mí, la renuncia está basada en su salud y edad", añadió, confirmando que cualquier investigación sobre Havelange está cerrada en lo que al COI respecta. "El señor Havelange ya no es miembro del COI y las investigaciones sólo se aplican a los miembros. Así que no habrá una investigación sobre él, ya que es un ciudadano privado", zanjó.

Cabe recordar que ISL entró en bancarrota en 2001 con una deuda de alrededor de 300 millones de dólares y que el programa de televisión 'Panorama' de la BBC en 2010, desvelaba que Havelange había aceptado dinero de esta empresa para la concesión de lucrativos contratos de la Copa del Mundo.

Otros dos miembros del COI, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lamine Diack, e Issa Hayatou, están siendo objeto de investigación relacionados con este caso del que se espera una decisión del COI el jueves.

Rogge, quien llegó a la presidencia en 2001, tras el escándalo de soborno de Salt Lake City, recalcó que en las organizaciones de los deportes más importantes "hay una necesidad de transparencia en las cuentas". "Las organizaciones deportivas deben conducir el deporte, sino también gestionar los presupuestos importantes y la forma en que estos se ejecutan. La necesidad de transparencia se aplica a todo el mundo", aseveró.

Por otra parte, el belga, que dejará el cargo en 2013, no quiso referirse a la actuación de la FIFA, también bajo sospecha por algunas actuaciones. "La FIFA se ha comprometido a adaptar su gestión y es una muy buena señal. Mi responsabilidad es la gestión de la COI y sí vamos a poner en práctica nuestras normas y reglamentos. No me pidas que señale con el dedo a otras organizaciones", dijo.

CONFÍA EN QUE LA SITUACIÓN EN INDIA SE RESUELVA.

En otro orden de cosas, Rogge también instó a la Asociación Olímpica India (IOA) a hablar con sus atletas sobre las protestas relacionadas con el acuerdo de patrocinio de los Juegos de 2012 con 'Dow Chemical'.

El gobierno indio ha pedido a la IOA plantear la cuestión del acuerdo de patrocinio por la presión a los organizadores a reconsiderar la participación de una empresa vinculada a la tragedia de Bhopal. Muchas de las víctimas y activistas acusan a 'Dow' de no haber dado suficiente compensación a las víctimas y algunos han llamado a un boicot en Londres.

La planta de pesticidas era propiedad de Union Carbide, que liquidó sus deudas con el gobierno de la India en 1989 mediante el pago de 470 millones de dólares para las víctimas de Bhopal.

'Dow' compró 'Union Carbide' una década después de que la compañía se estableciera con el Gobierno indio y ahora se encuentra en la línea de fuego por su patrocinio. "Definitivamente, nosotros respetamos mucho la emoción en la India, porque fue una catástrofe horrible, pero también debemos decir que 'Dow Chemical' no participó en lo ocurrido", valoró.

Los activistas dicen que 25.000 personas murieron en el período inmediatamente posterior al accidente y en los años siguientes y alrededor de 100.000 personas que estuvieron expuestas al gas continúan sufriendo hoy en día de enfermedades que van desde el cáncer, la ceguera de los defectos de nacimiento.

"Hemos aconsejado a la IOA entablar un diálogo con sus atletas y eso es lo que van a hacer. Espero que el interés del deporte y el interés de los atletas prevalezca. Todas las medidas que llamen al boicot está perjudicando al deporte indio y me alegro de decir que no hay intención en el ámbito de la IOA a considerar tales acciones", sentenció.