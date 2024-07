García Cuenca: "A mí me exijo lo mismo que al resto, ni más ni menos"

"Siempre hemos sido muy objetivos con lo que teníamos", comenta en una entrevista el seleccionador español de hockey sobre hierba femenino

El seleccionador español de hockey sobre hierba femenino, Carlos García Cuenca, tiene claro que se exige "lo mismo que al resto" de participantes durante los Juegos Olímpicos de París (Francia), "ni más ni menos" que otros competidores en un escenario de máxima exigencia, que para España comienza este domingo contra Gran Bretaña.

"A mí mismo me exijo lo mismo que al resto, o sea, ni más ni menos. Es verdad que yo soy el responsable del grupo, pero al final somos un equipo y desde el principio lo hemos planteado de esta manera", ha comentado García Cuenca durante una entrevista con Europa Press, en la víspera de debutar frente a las británicas dentro del Grupo B.

"El objetivo que nos hemos marcado ha sido una cosa similar al que nos hemos planteado en los dos eventos que hemos coincidido juntas, que han sido el Preolímpico, que ha sido el momento más dramático por decirlo de alguna manera, y la Nations Cup. En ese sentido siempre hemos sido muy objetivos con lo que teníamos, dónde empezábamos el torneo, en qué ranking empezábamos, contra quién íbamos a competir y, a partir de ahí, crear nuestra ruta", ha argumentado al respecto.

Luego ha subrayado que su idea "no es el concepto típico de partido a partido". "Para mí no tiene ningún sentido porque sabes perfectamente cuáles son los partidos clave, cuáles son los partidos que puedes ganar, cuáles son los partidos que puedes dar la sorpresa y que te van a beneficiar, y hay partidos trascendentes y otros... evidentemente todos los partidos hay que ganarlos, pero son los que puedes tomar otro tipo de decisiones", ha reflexionado el técnico de las 'RedSticks'.

"En este caso, el objetivo mínimo de la selección para los JJ.OO. son los cuartos de final; por debajo de los cuartos de final, no estaríamos haciendo las cosas bien. A partir de ahí, tenemos claro que hay que ganar dos partidos que son los de ranking inferior, a Estados Unidos y Sudáfrica; y contra los de ranking superior, que son Gran Bretaña, Argentina y Australia, que son rivales bastante complejos, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo", ha repetido.

"Igual nos lo planteamos en el Preolímpico, sabíamos que los rivales de ranking inferior había que ganarlos y no fallamos, y en el partido de Gran Bretaña que había que hacer algo y lo ganamos", ha destacado. "Bueno, pues eso es el planteamiento. Igual lo hicimos en la Nations e igual lo hacemos en París", ha insistido García Cuenca.

"Queremos llegar a los cuartos de final intentando no ser cuartas, para evitar a Países Bajos porque consideramos todos que Países Bajos va a quedar primera de grupo. Y creo que ante los otros tres rivales, evidentemente son rivales supercomplejos también, podemos competir, podemos ganar. Tenemos también una cuestión clara y en la que vamos un poquito de tapados, que es la opción de los 'shoot-outs'", ha avisado.

"Confío 100% en que, si el partido llega a 'shoot-outs', lo vamos a ganar", ha añadido en plena celebración de un evento que aumenta la atención mediática sobre él, su 'staff' y las jugadoras. "En deportes como el nuestro, no me gusta decir minoritarios porque no es eso exactamente, es otro tipo de concepto de deporte, es algo especial", ha apuntado.

Así, ha desvelado que las jugadoras "agradecen" en este contexto "sentirse protagonistas". "La última vez que lo vivimos fue en la previa del Mundial en Tarrasa. Y la verdad es que es algo muy bonito, a lo que nosotros nos prestamos sin ningún tipo de problema, todo lo contrario", ha admitido García Cuenca sobre los 'media days'.

En muchas de esas ruedas de prensa, el técnico de las 'RedSticks' es preguntado por lo difícil de hacer la lista de convocadas. "Eso ha sido lo peor, lo peor y con muchísima diferencia. Es algo muy muy duro, todavía piensas en la decisión. Nosotros creemos y consideramos que la decisión ha sido reflexionada, ha sido objetiva y creemos que hemos acertado al 100%, igual que hemos hecho en los otros dos momentos anteriores", ha aludido al Preolímpico y a la Nations Cup.

"HA COSTADO MUCHO LA TOMA DE DECISIÓN Y HA SIDO DURO"

"Tenemos en cuenta que el trabajo de las jugadoras ha sido espectacular. Ha costado mucho la toma de decisión y ha sido duro, desde un punto de vista personal también, porque hay jugadoras que en otras circunstancias, en otro tipo de torneos, habrían estado sin ningún problema. Y simplemente por la circunstancia de reducir el número de deportistas que hay en los Juegos, pues hace todavía más estresante la situación y la decisión", ha explicado el seleccionador.

"En Europeo, Mundial y demás estamos totalmente satisfechos con lo que se nos proporciona, con las opciones que tenemos de convocatoria. Son 18 jugadoras, son 18 jugadoras además que pueden rotar en un partido continuamente. A veces tenemos reservas o no, que pueden participar dependiendo del deporte y de la duración del torneo. Lo que pasa es que los JJ.OO. se reduce de una manera drástica", ha lamentado.

"Es más, vamos sin una portera reserva durante la competición. Sí hay una portera reserva en el caso de que pase cualquier circunstancia; sustituiría a la que tienes, pero que no tienes en el banquillo una portera reserva, y yo ese concepto no termino de entenderlo. Pero claro, tampoco puedes reducir el número de jugadoras porque, si reduces el número a 14 jugadoras, es que no puedes competir", ha señalado.

"Entonces, sabemos de los Juegos las cosas positivas que tienen, los pros y demás, pero también hay que adaptarse a los contras; y la reducción en el número de jugadoras y de 'staff' es uno de los problemas más grandes que te encuentras como seleccionador a la hora de confeccionar la lista definitiva", ha aseverado al respecto.

El proceso clasificatorio para estos JJ.OO. y el formato del torneo convierte todo en un camino durísimo. "Yo puedo tener mi opinión, pero al final nosotros nos debemos a una federación. Es una comunidad de federaciones la que decide todo ese formato y... bueno, sí, puedo tener una opinión, pero sinceramente creo que no soy yo quien tiene que sacar ciertas cuestiones del formato encima de la palestra", ha afirmado.

"Sí, yo he sido crítico con algunas cuestiones, pero en este caso 12 selecciones a nivel de Juegos Olímpicos, si lo comparas con otros deportes, es un buen número. El punto de atención es el número de jugadoras con el que cuentas, para mí ese es el hándicap fundamental", ha reiterado un García Cuenca sin planes especiales en caso de medalla.

"Si consigo medalla, no sé. En ese momento sería, bueno, creo que uno de los más felices de mi vida. Pero no solo el mío, yo creo que el de la expedición al completo. Porque sí que es verdad que hace mucho tiempo que España no consigue llegar a una final", ha recordado acerca de la participación femenina en hockey sobre hierba.

"Por supuesto está la medalla de oro del 92", ha rememorado la edición de Barcelona. "Pero hace un montón que no se consigue. La verdad es que no sé lo que haría, no lo he visualizado. Que sería en ese momento uno de los momentos más increíbles de mi vida estoy seguro, pero... tranquilidad", ha concluido la entrevista con cautela.