Gerard Descarrega: "Esto es felicidad pura, los últimos cinco meses han sido agónicos"

TOKIO, 29 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El atleta español Gerard Descarrega recalcó la "felicidad pura" que sentían tanto él como su guía Guillermo Rojo tras firmar "la carrera perfecta" y ganar el oro en los 400 metros T11 de los Juegos Paralímpicos, un éxito que "compensa todo" por lo que han tenido que pasar en los últimos año y tras "cinco últimos meses agónicos".

"No, dudo mucho que haya ahora alguien tan feliz como nosotros. Es felicidad pura, es un sueño, una pasada. Ha sido la carrera perfecta, ha salido todo muy bien y estamos superfelices", admitió Descarrega tras la prueba.

El catalán reconoció que en las series ya corrieron "muy bien". "Sabía que el namibio saldría muy fuerte y que si llegábamos a la recta final juntos le ganaría, sé que tengo una marcha más. Hemos entrado bastante juntos y nos hemos escapado, he podido disfrutar de la última recta", aseguró.

De todos modos, confesó que no han sido "años fáciles". "Me he tenido que operar de un pie, lo pasé mal en la pandemia porque estaba encerrado en un piso pequeño y cambié de ciudad porque no disfrutaba del deporte", apuntó.

"He tenido meses de vomitar dos o tres días a la semana, pero necesitábamos entrenar. Los últimos cinco meses han sido agónicos y lo he dado todo, imagino que hacer las cosas bien tiene su recompensa. Esto lo compensa todo", añadió Descarrega, que elogió "la calidad deportiva y humana espectacular" de Guillermo Rojo. "Creo que la intención de los dos es seguir y disfrutar de esto", deseó de cara al futuro.

Por su parte, el guía madrileño recalcó que tras el oro había "muchísimo trabajo y sacrificio superando la pandemia cada uno con sus circunstancias". "Estuvo la operación de Gerard, el cambio de ciudad, dos cambios de entrenadores. Ha habido mucho cambio e incertidumbre y no tener las cosas tan claras, pero Gerard le ha echado huevos a la vida y ha ido a contracorriente de lo que decía la gente. Hemos confiado en nosotros", comentó Rojo, que cree que "este tándem funciona".