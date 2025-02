Hugo González: "No existe un escenario en el que pueda decir que merezco la medalla olímpica"

El campeón y subcampeón del mundo en Doha en 100 y 200 espalda lamenta el doble sexto puesto en París y ya apunta al podio en Los Ángeles 2028

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nadador Hugo González de Oliveira reconoce que "no existe un escenario" donde pueda decir que mereció "la medalla" en los Juegos de Paris 2024, donde fue sexto en la final de los 100 y 200 metros espalda aunque sintió "que podía pelear" por el podio, pero ya piensa en Los Ángeles 2028 porque la presea olímpica "es la única" que no tiene en su palmarés.

"Al final es una carrera, los 8 mejores tienen que dar su mejor versión. No existe un escenario en el que pueda decir que merezco la medalla, pero existe la decepción de saber que había el nivel, de que había demostrado el nivel un mes antes y que me quedé tan cerca. No fue una mala carrera, estuvo muy bien planteada, pero el quedarse tan cerca es la parte que hace un sabor más agridulce", dijo el balear en una entrevista con Europa Press tras la gala de los V Premios Admiral al Deporte Español celebrados en el Palacio de Santoña de Madrid.

González aseguró que la temporada 2024 es la mejor que ha hecho a sus 25 años, aunque destacó que "todo es mejorable donde hay mucho aprendizaje para futuras" campañas. "Ha habido muchos objetivos que no esperábamos que se han cumplido; y otros que esperábamos y no se han cumplido. Situaciones como las de Doha, inesperadas, con muchas alegrías y situaciones como las de París, que siempre queremos más y, a veces, nos quedamos cerca", apuntó.

Esos resultados cosechados a lo largo de la campaña pasada le han llevado a recibir el Premio Admiral como mejor deportista español masculino de 2024. "Un honor enorme, sobre todo sabiendo que en mi categoría estaba con gente que había logrado varias medallas olímpicas", destacó el nadador en referencia al judoca Fran Garrigós y al piragüista Marcus Cooper, bronces en París, que también estaban nomidados para levantar el reconocimiento.

Los de Paris 2024 fueron la tercera participación olímpica para Hugo González, aunque ésta tenía una singularidad: "Sentía que se podía pelear por la prueba". "Todos los Juegos son diferentes, puedes ir a 20 Juegos y los 20 van a ser distintos. En París noté el apoyo de toda la delegación y compañeros, eso lo hizo diferente a Tokio y a Río porque en esas competiciones no iba tanto con favorito, no había tantas expectativas", comentó.

A pesar de partir como favortito, el balear acabó en el sexto lugar en la prueba de 100 metros espalda en una carrera "bastante atípica". "Es raro competir por una medalla en la calle lateral. Es raro competir en una piscina no suficientemente profunda. Es raro competir en los Juegos estando en un hotel en vez de en la villa. Muchísimos detalles lo hicieron diferente. Ni para bien ni para mal, pero diferente", confesó.

"Pero se peleó, creo que hasta la mitad de la prueba o incluso el 75 por ciento de la prueba estábamos en posición de medalla. Con lo cual, la verdad es que igual que se notó el apoyo después de los Juegos, durante los Juegos también se notó que la gente tenía ganas y veía que era posible", declaró.

Durante la gala se proyectaron imágenes de los últimos instantes de su competición en Doha, donde logró el oro en los 200 metros espalda y la plata en los 100 espalda. Algo que despertó "muchas emociones" al nadador balear, aunque reconoció el esfuerzo tras ello. "No es tanto la emoción por el resultado o por ver el primer puesto y la medalla sino por ver todo el trabajo que hay detrás, que se ve reflejado en un único momento", aseveró.

"No es tanto el si has ganado o no. Es si lo que has hecho ha merecido la pena para llegar a este resultado. Pocas veces se consigue lo que se quiere, pero hay ciertos puntos en la vida en los que llegan y que miles de horas de trabajo se convierten en un momento que es un oro, una plata o el resultado que sea", admitió.

"LA MEDALLA OLÍMPICA ES LA ÚNICA QUE NO TENGO"

Para esta temporada de 2025, Hugo González se marca el objetivo de "volver a pelear por lo mismo" por lo que irá al Mundial, que se disputa del 11 de julio al 3 de agosto en Singapur, para tratar de revalidar el título. "Si cayésemos y no nos levantásemos, no seríamos deportistas", manifestó.

En la mente del balear ya está Los Ángeles 2028 y la búsqueda de hacerse con la medalla olímpica después de tres participaciones olímpicas. "Es la única medalla que no tengo", apuntó. Aunque es consciente que "falta mucho recorrido en competiciones de piscina corta" y, por ello, destacó la importancia de la faceta psicológica a la hora de competir.

"Es lo que marca la diferencia. Todos nacemos con dos brazos, dos piernas y una cabeza, o sea que el físico a estos niveles no es lo que marca la diferencia, es la cabeza y lo que has podido hacer día a día con la mentalidad que tienes. El único momento en que hay que rendirse es cuando el cuerpo se rinde, pero si la mente lo quiere hay que seguir peleando", afirmó.