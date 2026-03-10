HVR Energy firma un acuerdo de patrocinio con el COE hasta Los Ángeles 2028

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente de HVR Energy, Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, tras la firma del acuerdo de patrocinio hasta Los Ángeles 2028. - NACHO CASARES/COE

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

HVR Energy, compañía española especializada en infraestructuras de hidrógeno para movilidad, ha firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) por el que se convierte en patrocinador oficial de dicho organismo hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, informa el COE en un comunicado.

En el marco de esta colaboración, la compañía pondrá a disposición del COE cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar una movilidad más sostenible en sus desplazamientos.

La alianza permitirá al COE reducir su huella de carbono y consolidar un modelo ejemplarizante de sostenibilidad dentro del deporte español. Además, HVR Energy participará en iniciativas conjuntas de concienciación y educación sobre energías limpias dentro del ecosistema deportivo nacional.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente de HVR Energy, Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, han firmado el acuerdo en la sede del COE en Madrid, en un acto que simboliza el compromiso compartido de avanzar hacia un futuro más sostenible, involucrando al sector deportivo y haciendo de este uno más eficiente, responsable y alineado con los grandes retos medioambientales del siglo XXI.

El acto también ha contado con la presencia de Ana Alonso, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, y el boxeador Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui, subcampeón olímpico en los Juegos de Paris 2024.

La trayectoria de Ana Alonso se ha convertido en una de las historias más inspiradoras del deporte español reciente. La atleta logró dos medallas en Milán-Cortina 2026 tras recuperarse de una grave lesión de rodilla provocada por un atropello durante un entrenamiento.

"Es muy positivo ver cómo el deporte y la sostenibilidad avanzan de la mano. Este acuerdo demuestra que el compromiso con el futuro también se construye apoyando a los deportistas", ha asegurado Alonso.

Por su parte, Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui protagonizó uno de los grandes hitos del boxeo español reciente al conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en la categoría de peso superpesado.

El boxeador, nacido en Marbella y formado en clubes locales, se ha consolidado como uno de los referentes de una nueva generación de deportistas. "Es una gran noticia que empresas como HVR Energy se unan al movimiento olímpico. Este tipo de acuerdos ayudan a que los deportistas podamos seguir creciendo y representando a España con ambición y orgullo", ha afirmado.

El presidente de HVR Energy, Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, destacó que en HVR Energy creen "firmemente" en el poder del deporte como motor de transformación social. "Este acuerdo con el COE representa un paso natural en nuestro compromiso con el talento, la excelencia y el futuro de nuestro país. Acompañar a nuestros deportistas en su camino hacia nuevos retos internacionales es un orgullo y una responsabilidad que asumimos con ilusión. Queremos aportar no solo recursos, sino también energía, en el sentido más amplio de la palabra, para impulsar sus sueños y contribuir a que sigan siendo referentes dentro y fuera de la competición", comentó.

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente del COE, expresó la satisfacción de contar con el apoyo de una compañía como HVR Energy, que comparte con su organismo una visión de futuro basada en la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad.

"La incorporación de soluciones vinculadas al hidrógeno renovable refuerza nuestra apuesta por avanzar hacia un modelo deportivo cada vez más responsable y alineado con los grandes retos medioambientales de nuestro tiempo. Estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá seguir impulsando el deporte español y acompañar a nuestros deportistas en el camino, dijo Blanco.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia integral del COE, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con la hoja de ruta del Comité Olímpico Internacional (COI), que prioriza la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Por su parte, HVR Energy refuerza su posicionamiento en la transición energética en España y vincula su marca al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.