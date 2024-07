Jenni Hermoso: "El sueño olímpico era algo raro y ahora se me pone un poco la piel de gallina"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Jenni Hermoso no esconde que "el sueño" de estar en los Juegos Olímpicos de París le resultaba "algo raro y muy lejano", pero que el hecho de estar a dos días del debut le pone "un poco la piel de gallina", mientras que asegura que ha hecho mucho trabajo con su psicóloga para ser actualmente "una persona fuerte" después de todo lo que ha vivido.

"Este sueño era algo raro porque al final era algo muy lejano, porque era muy difícil clasificarse, y ahora que está tan cerca sólo veo los aros y al final se me pone un poco la piel de gallina, y eso mola para un deportista. Aunque no estemos viviendo tan de cerca esos Juegos y esos ambientes, sabemos que estamos aquí para conseguir una medalla olímpica y eso es un sueño para todo deportista", señaló Jenni Hermoso en una entrevista al programa 'SER Deportivos'.

Con el equipo en Nantes, la madrileña reconoció que están "un poco apartados de todo" y que no están viviendo "lo mismo que otros deportistas en la villa o algo más cerca de París". "Pero bueno, hemos venido aquí a jugar y a ver si estamos concentradas para ello", zanjó, confirmando que no estarán el viernes en la Ceremonia Inauguración por "la paliza" del viaje hasta la capital. "Nos hubiera encantado porque vivir algo así es algo único, pero esta vez no tenemos la oportunidad", lamentó.

A nivel personal, la futbolista del Tigres mexicano se encuentra "muy bien física y mentalmente". "Estoy fuerte y estoy intentando disfrutar al máximo de cada día que vivo aquí en la selección de fútbol", aseguró la delantera para que su edad, 34 años, sólo "es un número", y que su deseo es "mantener un nivel" para poder disfrutar de cosas como estos Juegos.

Sobre los objetivos, pese a que suene "muy difícil", tiene claro que quieren "ganar una medalla". "Si te imaginas en un podio colgándote una medalla olímpica creo que es algo que se te ponen los pelos de punta", confesó Hermoso, que no olvida que ha tenido "un proceso muy largo sobre todo de aprendizaje" tras lo sucedido en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con el inapropiado beso de Luis Rubiales.

"Es algo que no estaba acostumbrada a vivir y para que mentir, muchas veces ha sido bastante difícil sobrellevarlo de una manera que me mantenga para estar en este nivel en el que yo siga disfrutando del deporte. He tenido mucho trabajo con mi psicóloga y eso ha hecho que a día de hoy me considere una persona fuerte y sobre todo fiel a mis principios, y con eso voy a ir siempre por bandera a donde vaya", añadió al respecto.

Ahora, la selección es la rival a batir, algo que con lo que habían "soñado". "Ganar conlleva que todo el mundo esté pendiente de ti, que todo el mundo se fija más. El fútbol es un mundo, un día estás ahí arriba, otro abajo, y la cuestión es mantenerse. Ahora tenemos que defender que seguimos siendo las mejores del mundo y tenemos otra oportunidad para demostrarlo y conseguir algo único que es una medalla olímpica. Siempre trabajamos para dar los mejor de nosotras y llegar al máximo, luego ya habrá muchos factores que no dependan de nosotras", remarcó.

El estreno olímpico será contra Japón, rival que las goleó (4-0) en el pasado Mundial y que les da "respeto porque es una de las mejores selecciones". "Pero también somos conscientes de que haciendo las cosas bien tenemos muchas oportunidades de llevarnos estos primeros tres puntos", subrayó.

"Tanto en el fútbol y el deporte, como en la vida, cuando te caes, como no te levantes te empiezan a llegar palos y si no remontas te quedas ahí. Nosotras creo que hicimos muy buen trabajo después, eso nos hizo más fuertes y conseguimos llegar muy lejos", prosiguió la madrileña.