Jon Rahm: "Me he ganado la oportunidad de ser oro olímpico"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm aseguró este sábado que se ha "ganado la oportunidad de ser oro olímpico" en Paris 2024, después de acabar en lo más alto la tecera jornada del torneo olímpico (-14), coliderando junto al estadounidense Xander Schauffele, por lo que advirtió que este domingo debe "rematar" el trabajo para colgarse la presea.

"Muy cómodo en el campo, la verdad que he disfrutado muchísimo estos tres días jugando muy bien a golf. Son muy buenas oportunidades, un campo en el que me gusta, en el que estoy cómodo, pero no he conseguido llegar a esa victoria o a esa posición en la que estoy ahora de cara mañana. Así que con muchas ganas de mañana y de pasar un buen día", analizó el vasco tras la tercera jornada del torneo olímpico de golf.

El de Barrika no rehuye de la vitola de favorito al oro olímpico en sus primeros Juegos. "Me he ganado la oportunidad, nada más, me he dado una oportunidad y mañana hay que rematar y jugar igual de bien de lo que he hecho hasta ahora", dijo sobre los ingredientes para colgarse una medalla. "Terminar los últimos seis hoyos bajo par es algo que yo creo que lo firmamos todos. Es lo que he hecho hoy, lo que hice ayer y a ver si puedo hacerlo mañana", deseó.

"Ya hemos visto a alguien que ha hecho -9 hoy, gente que ha hecho pocas, que si mañana no sale viento, pues tienes a alguien que esté en -8 que te puede dar un susto, que puede poner ahí un buen resultado cuando todavía nos queda bastante por jugar. Estamos ahí arriba, pero no puedes tener un día mediocre de hacer par o un bajo par, eso no te lo van a dar, hay que ir y ganar", advirtió el vasco sobre sus rivales.

El principal competidor por el otro tras la tercera jornada es Schauffele, también con -14, aunque Rahm no se fija en el resto. "Cada uno tiene que ir a lo suyo. Yo no puedo hacer nada para influir directamente en lo que hace, tengo que dedicarme a lo mío, ir con mi juego e intentar hacer los menos posibles. La presión es parte del deporte y nos acostumbramos a lidiar con ella. Hay que intentar meterse en ese espacio mental que te ayude a jugar el mejor golf", expresó.

"Es muy diferente un domingo para ganar un match en la Ryder a Tiger (Woods) que un sábado para darme una oportunidad (en los Juegos). Ha ido en muy buena línea. La situación, muy diferente a ese domingo, pero el salir con un 'birdie' de ese hoyo, sobre todo una vez fallado a la calle, es un bonus muy importante", concluyó acordándose del hoyo 18 en el que se batió con Woods en la Ryder de 2018.