Klopp: "Estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar a Alemania a conseguir los Juegos Olímpicos"

El director global de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Hendrik Schmidt/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 23 Feb. (dpa/EP) -

El entrenador de fútbol alemán Jürgen Klopp, actual director global de fútbol de Red Bull, deseó que Alemania acoja unos Juegos Olímpicos en el futuro, por lo que confesó que está "dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar" a conseguirlo.

"No sé si me necesitan como embajador olímpico. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar a Alemania a conseguir los Juegos Olímpicos", declaró el extécnico del Borussia Dortmund o el Liverpool, entre otros, con motivo de la gala 'Baile de los Deportes'.

El entrenador, de 58 años, que la semana pasada asistió a varios eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina en Italia como invitado especial, espera que Alemania pueda acoger los Juegos de Verano de 2036, 2040 ó 2044.

"Me gustaría experimentar lo que esta alegría previa colectiva puede generar en nuestro país. Se trata de un objetivo positivo en un momento en el que no es agradable pensar en el futuro", declaró el ex entrenador de los clubes de la Bundesliga Mainz y Borussia Dortmund, así como del Liverpool inglés.

La Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) está recibiendo apoyo político para la candidatura, que se decidirá en el otoño de este año. "Nuestro país quiere y necesita estos Juegos. Queremos utilizarlos como un poderoso impulso para el cambio en el deporte. Para una actitud positiva y más coraje y confianza en nuestras propias capacidades", dijo la secretario de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, que defendió que "el Gobierno está apostando fuerte por esto".