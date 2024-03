Laura Heredia: "Lo más importante es disfrutar de la competición y la experiencia de unos Juegos"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La deportista española de pentatlón moderno, Laura Heredia, tiene claro que va a intentar "llegar lo mejor posible" a su estreno olímpico en los Juegos de París, una cita que de la que quiere "disfrutar" y que está preparando con la ayuda de una psicóloga deportiva que le ayude a "lidiar con todo" lo que supone un evento de esta magnitud.

"Voy a disfrutar de la competición y de la experiencia, que al final es lo más importante, unos Juegos nunca se sabe si se van a vivir una vez o dos. Intentaré llegar lo mejor posible e intentar optar por la medalla, pero obviamente ya sabemos que está complicado", destacó Laura Heredia en una entrevista para Europa Press.

La catalana está "muy feliz" por haberse convertido en la primera española en competir en esta disciplina en unos Juegos. "Desde los Juegos Europeos, que fue cuando conseguí la clasificación, estoy mucho más tranquila. La verdad es que es una satisfacción enorme y el hecho de representar a mi país por primera vez en mi deporte a nivel femenino, me pone muy contenta y estoy disfrutando del camino", manifestó.

"La plata de los Juegos Europeos es el resultado que recuerdo con más ilusión y con más emoción porque estaba mi familia y conseguir también la clasificación olímpica fue muy especial", puntualizó la deportista de 24 años.

Sobre estos meses previos a los Juegos Olímpicos, Laura Heredia confiesa que, "de momento", no está "nerviosa". "No quiero pensarlo mucho, pero sí que es verdad que desde hace ya un año estoy trabajando con una psicóloga especializada en el deporte y me está ayudando mucho a lidiar con todo y a llevarlo todo muy bien, para darme herramientas a la hora de afrontar la competencia. En ese sentido voy tranquila, porque creo que tengo los medios como para estarlo", aseguró.

La deportista opinó sobre la cercanía de los Juegos Olímpicos con España. "Tal y como soy, como persona y como atleta, siempre me motiva muchísimo y me ayuda a que la gente más cercana, mi familia, mis amigos estén cerca, animándome, verlos, eso a mí me da un plus que me llega en el corazón y me da fuerzas para llegar al final", dijo.

Sobre la posibilidad de ganar una medalla, la catalana no esconde que "al final es importante soñarlo", pero que hay que "trabajar" para lograrlo en un deporte que combina esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola láser y carrera a pie campo a través. De todas ellas, donde "mejor" se desenvuelve es "en la combinada" con pistola láser y carrera, que también ve como "la prueba más atractiva".

"Sí que es verdad que desde Tokio cambiaron el formato del pentatlón y han puesto todas las disciplinas mucho más juntas. Será mucho más mediático y se puede quedar el público a ver toda la competición entera, que ese era un poco el debate y la problemática de nuestro deporte", reconoció la española.

Esta se siente "muy bien en general, en todas las disciplinas". "Sí que es verdad que la natación es mi prueba más floja y tenemos que apretar y ya lo estamos haciendo. Cambiamos un poco el tipo de entrenamiento de cara a París y creo que está funcionando. Vamos a ver cómo llegamos y después tengo que ser muy sólida en la esgrima para poder estar entre las mejores, es un poco la clave", apuntó.