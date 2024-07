Lazkano: "Estar en los Juegos es una oportunidad inigualable y un sueño hecho realidad"

PARÍS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Oier Lazkano expresó este miércoles que participar en los Juegos Olímpicos de París es "una oportunidad inigualable" e "irrechazable" a nivel profesional y "un sueño hecho realidad a nivel personal", aunque llega "con fatiga", ya que el acabó el Tour de Francia este domingo.

"A nivel profesional, (ir a los Juegos) es una oportunidad inigualable y, a nivel personal, es un sueño hecho realidad", confesó Lazkano en la rueda de prensa desde la Villa Olímpica previa a la prueba de Contrarreloj.

Para el corredor vasco, de 24 años, participar en la crono de Paris 2024 es "una oportunidad irrechazable" y "magnífica" en su carrera. "Estoy muy contento de estar aquí". "Al final el premio está hecho antes del Tour, antes del Campeonato Nacional, y con eso vamos", explicó Lazkano, que sustituye a Juan Ayuso, quien iba a ser en principio el representante español en la Contrarreloj, pero un virus hará que solo compita en ruta.

"El Tour acabó el domingo, entonces no he preparado nada. Vengo con fatiga, pero al final llegamos todos igual, entonces no hay excusas. Aparte de eso, yo vengo motivado, vengo con unas ganas de hacer dos buenas carreras", defendió.

Y la receta para conseguir un buen resultado no es estar "cómodo" con el tipo de prueba, sino "adaptarse a lo que hay y jugar con ello". Además, recordó que con Ayuso y Alex Aranburu tienen "una gran oportunidad en la de ruta", ya que los tres ciclistas españoles están "muy preparados" para una carrera que será imprevisible.

Para la crono, Lazkano ve complicado establecer un gran favorito, porque el belga Remco Evenepoel, actual campeón del mundo, "no es el máximo favorito, pero es muy bueno". En las quinielas también entran el británico Joshua Tarling, vigente campeón continental, o el italiano Filippo Ganna, especialista y quinto en Tokio.

MIREIA BENITO: "ME QUEDARÍA CON GANAR UN TOUR MÁS QUE UNOS JUEGOS"

Además, también compareció ante los medios la española Mireia Benito, que reconoció que participar en unos Juegos por primera vez es "un premio a mucho trabajo durante muchísimo tiempo" y "un regalo" para su familia, amigos, entrenadores y las personas que la apoyan.

"Ganar siempre es espectacular. El Tour de Francia y los Juegos son el sueño de todo atleta. Me atrevería a decir que quizás tenga más repercusión, a menos en ciclismo femenino, ganar unos Juegos que ganar el Tour, pero me quedaría con el Tour, porque son varias etapas, se corre de distintas maneras y como corredor demuestras que estás más preparado para todos los terrenos y no únicamente para un tipo de carrera de un solo día", explicó sobre si prefiere ganar un Tour o unos Juegos.

Finalmente, Benito celebró que llegar a la capital francesa con "muchísima motivación" y después haber hecho "toda la preparación" posible, antes de aplaudir el "momento muy dulce" que vive el ciclismo femenino español. "Referentes no faltan. Estamos en un momento bonito, las pequeñas ya están creciendo, pueden ver que a diferencia de hace unos años, ahora vivir del ciclismo es una realidad y una opción laboral para ellas", concluyó.