Lliso y Magnin empiezan una Copa del Mundo que encamina hacia los Juegos Olímpicos de 2026

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores españoles Javier Lliso y Thibault Magnin participarán este sábado en su primera prueba de la Copa del Mundo 2025/26 en Stubai (Austria), y lo harán en la modalidad de slopestyle en busca de puntos que los encaminen hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se disputarán en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

Lliso y Magnin, componentes del Movistar Freeski Team, compitieron en los JJ.OO. de 2022. El madrileño logró en Pekín (China) un sexto puesto en la especialidad de 'big air' y, ahora, su objetivo pasa por hacer buenos resultados en estos primeros eventos del curso para repetir presencia.

Ambos se enfrentarán en primer término a esta prueba de la Copa del Mundo en el Tirol austriaco, lugar que conocen porque compitieron ahí en 2022 y 2023 en el caso de Lliso y en 2023 y 2024 en el caso de Magnin. El slopestyle empezará el 22 de noviembre pasadas las 11.00 horas.

Por otra parte, en el esquí alpino, hace escasos días se vivió el primer slalom de esta temporada en Levi (Finlandia) y estuvieron presentes Quim Salarich y Juan del Campo. El catalán y el vasco sacaron fruto a su preparación de este otoño en Ushuaia (Argentina), acercándose al top 30 sobre una pista con condiciones irregulares.

Ahora Salarich y Del Campo acudirán a su segunda cita de esta campaña en Gurgl (Austria), donde igualmente buscarán mejorar para reforzar su propósito de ir a los JJ.OO. La acción está programada también para el 22 de noviembre, con la primera manga a las 10.30 y la segunda a las 13.30.