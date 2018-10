Marit Bjoergen entra en la historia del olimpismo

Publicado 21/02/2018 16:42:15 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora de fondo noruega Marit Bjoergen entró en la historia del olimpismo al convertirse este miércoles en la deportista de invierno más laureada en unos Juegos tras sumar su decimocuarta medalla, en una jornada donde la italiana Sofia Goggi se proclamó campeona de descenso.

Bjoergen fue la gran protagonista del día después de formar parte del equipo que logró el bronce en la prueba de Sprint del esquí de fondo junto a Maiken Caspersen Falla. Por delante de ellas quedaron las estadounidenses Kikkan Randall y Jessica Diggins, que conquistaron el primer oro para su país en el esquí de fondo desde 1976 por un escaso margen de 19 centésimas sobre las suecas Stina Nilsson y Charlotte Kalla.

De todos modos, el podio le sirvió para la de Trondheim, de 37 años, para superar a su compatriota Ole Einar Bjoerndalen, que logró 13 preseas en biatlón, con todavía por disputar la prueba de 30 kilómetros.

"Tenía un sueño sobre esto, pero nunca sabes. Mi objetivo era luchar por un oro individual y no lo tengo todavía, pero todavía tengo la posibilidad de lograrlo, así que veremos. He conseguido medallas en cada prueba en la que he estado, estoy feliz de eso", señaló Bjoergen.

La noruega añadió este bronce al oro del relevo 4x5 kms, la plata en los 15 kms de skiatlón y otro bronce en los 10 kms estilo libre. En total de sus 14 metales olímpicos, siete son oros, cuatro platas y tres bronces.

Además, en el esquí alpino, la italiana Sofia Goggia confirmó los pronósticos que le señalaban como candidata al oro en el descenso del esquí alpino y logró su primer gran éxito deportivo.

La de Bergamo, líder de la especialidad de la Copa del Mundo, rayó a su mejor nivel y firmó una gran bajada para parar el cronómetro en 1:39.22, inalcanzable para el resto de sus rivales, aunque la noruega Ragnhild Mowinckel se quedó a nueve centésimas para repetir plata como en el gigante.

El podio lo completó otra de las favoritas, la estadounidense Lindsay Vonn, campeona olímpica hace ocho años en Vancouver (Canadá). La americana, de 33 años, acabó con un tiempo 1.39.69 para convertirse en la esquiadora más veterana en lograr una medalla en unos Juegos de Invierno en pruebas de velocidad.

Por otro lado, el canadiense Brady Leman se colgó el oro en la prueba de esquí cross por delante del suizo Marc Bischofberger y el ruso Sergey Ridzik, del Equipo Olímpico y que supo salir airoso de su choque con el también canadiense Kevin Drury.

Además, en el patinaje de velocidad, Noruega y Japón se hicieron con las medallas de oro en las pruebas de persecución por equipos masculina y femenina respectivamente. Los noruegos batieron en la final a Corea del Sur y Holanda se quedó con el bronce tras derrotar en la suya a Nueva Zelanda, mientras que las japonesas pudieron las holandesas, campeonas en Sochi (Rusia), con el equipo estadounidense completando el podio por delante de Canadá.

Finalmente, en el hockey sobre hielo femenino, el bronce fue para Finlandia, que se impuso por 3-2 al Equipo Olímpico de deportistas rusos, y en el bobsleigh femenino, Alemania volvió a saborear el oro 12 años después gracias a la actuación de Mariama Jamanka, con los Estados Unidos y Canadá logrando la plata y el bronce, respectivamente.