Marta Fernández: "Estoy contenta, me he vaciado y dejado todo"

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Marta Fernández se mostró "contenta" por haber conseguido este martes la medalla de plata en los 100 metros libres S3 de los Juegos Paralímpicos de París, en una final en la que se había "vaciado y dejado todo".

"Estoy contenta, me he vaciado, he dejado todo lo que tenía ahí, no ha sido suficiente para ganar el oro porque la estadounidense ha sido mejor, pero estoy muy contenta, al final es una plata y un récord de Europa que no se consigue en todos los casos", subrayó Fernández en zona mixta tras la prueba.

De todos modos, reconoció que le daba "rabia" porque le ha faltado "muy poco" para poder pelear por la medalla de oro. "Yo sé que ella se va más rápido en el primer 50 y lo que hemos entrenado es volver mucho más rápido para alcanzarla y ha sido casi así", indicó.

"La verdad es que tener a mi familia aquí y a todos mis amigos me da el impulso para seguir porque al final en Tokio se perdieron eso y creo que les debía esto de poder vivirlo a pie de piscina", sentenció la burgalesa, ganadora ya de cinco medallas.