Mireia Belmonte: "Tampoco se pueden hacer milagros en dos meses de entrenamiento"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte aseguró este domingo que "tampoco se pueden hacer milagros en dos meses de entrenamiento" tras rozar la medalla de bronce en los 400 estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a su dolor persistente en el hombro, y auguró una buena actuación en el 1.500m, donde se ve "rápida" para poder pelear en una nueva final.

"Ha sido una pena por quedarme tan cerquita de la medalla en estos 400 estilos pero tampoco se pueden hacer milagros en dos meses de entrenamiento. Tiene valor personal este cuarto puesto aunque no haya sido la medalla", dijo Belmonte en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN), recogidas por Europa Press.

La nadadora catalana, que posee cuatro metales olímpicos, se quedó muy cerca del quinto este domingo, concretamente a 23 centésimas. "Ha sido una carrera dura porque había mucha competencia y bastante rápida para nadar por la mañana", analizó la prueba que se adjudicó la japonesa Yui Ohashi.

"Ha sido en general un año duro con el hombro y demás, pero no todo puede ser todo bonito en el deporte. No obstante, me veo rápida en el libre para el 1.500m", sentenció Belmonte, que volverá a la piscina este lunes a las 14.01 horas (horario español).