Nil Llop termina vigésimo en los 500 metros del patinaje de velocidad en Milán-Cortina

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Nil Llop ha acabado vigésimo este sábado en la competición masculina de 500 metros del patinaje de velocidad sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, donde la medalla de oro ha sido para el estadounidense Jordan Stolz.

En las instalaciones de Rho, Llop fue de los primeros en competir, ya que salió a la pista en la cuarta pareja de las 15 que tuvo esta prueba con final directa. Y en su debut en unos JJ.OO., empezando por la calle exterior del recinto ovalado, el catalán completó su carrera en 34.86.

Ese tiempo le valió para ocupar definitivamente la vigésima posición, en una prueba que ganó Jordan Stolz con 33.77, nuevo récord olímpico; el neerlandés de Jenning de Boo atrapó la plata, con un registro de 33.88, y el canadiense Laurent Dubreuil conquistó el bronce, con 34.26.