'Olympic Channel' ofrece 70 series y 500 episodios en abierto para "mantener la mente en los Juegos Olímpicos"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Olympic Channel' ofrece un total de 70 series y más de 500 episodios en abierto a nivel mundial, a través de móviles y televisión sin suscripción, para "mantener la mente en los Juegos Olímpicos" pese al aplazamiento de la cita de Tokio, que se celebrará en 2021.

Este canal permite recordar al espectador las historias más inspiracionales de los deportistas y los momentos más memorables detrás de los Juegos Olímpicos. Desde largometrajes hasta episodios digitales cortos, la colección de 'Olympic Channel' presenta contenido original para todo el mundo con las mejores compañías de producción de más de 25 países.

Para las emisiones 24/7, los seguidores pueden sintonizar el nuevo "Canal de Finales Clásica" con acción 'non-stop' de las finales olímpicas tal y como sucedieron el los pasados Juegos, y también el "Canal de Ceremonias Olímpicas" que contiene las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos de Verano e Invierno de los últimos 30 años.

'Olympic Channel' está disponible en todo el mundo a en olympicchannel.com y en las aplicaciones de Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV y la plataforma de Roku. No se requiere suscripción para ver la programación de contenido original de Olympic Channel.

Alguno de los contenidos más destacados son: "The People's Fighters", una magnífica historia para conocer cómo Teófilo Stevenson puso a Cuba en el dominio del cuadrilátero en el boxeo olímpico; o "Legends Live On: Las Niñas de Oro", sobre la primera medalla de oro olímpica de España en gimnasia rítmica.

En otros episodios; "The Golden Generation", la historia de cómo Manu Ginobili lideró a Argentina para vencer al equipo más dominante del baloncesto olímpico; "Camps to Champs", cuando la nadadora española Thais Henríquez es capaz de dar lo mejor de sí incluso fuera del agua. En esta serie, los atletas visitan campos de refugiados para enseñar como el deporte puede cambiar vidas.

"Mexico 1968", una producción que ayudará al espectador a descubrir cómo se personaliza cada diseño de los Juegos Olímpicos. En 1968, México mostró su identidad gracias al diseño de los Juegos; y el "Is it Possible?", donde la española Carolina Marín reta los límites de un volante de bádminton, entre muchos otros.