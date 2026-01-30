El Olympic Festival Milano-Cortina 2026 en Sierra Nevada, epicentro de los Juegos de invierno en España. - COE

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE), en colaboración con la Junta de Andalucía y CETURSA, organizará, del 6 al 22 de febrero, en Sierra Nevada el Olympic Festival Milano-Cortina 2026, una iniciativa del COI que permitirá a los aficionados vivir el ambiente de los Juegos Olímpicos de Invierno desde España.

Será la primera vez que este programa internacional se celebre en España. El evento se convertirá en una 'extensión' emocional de los Juegos de Milano-Cortina 2026, que se disputan en esas fechas de febrero, y ofrecerá a miles de personas la posibilidad de disfrutar de la experiencia olímpica sin desplazarse a Italia.

Inspirado en el concepto internacional de fan zone, el Olympic Festival combinará deporte, cultura y ocio en un entorno festivo, formativo y participativo, alineado con los valores del olimpismo, todo ello animado con la presencia de Tina y Milo, las mascotas oficiales de Milano-Cortina 2026, que dinamizarán las actividades dirigidas especialmente al público familiar.

Para ello, el COE ha desarrollado un programa de actividades que incluirá exhibiciones de patinaje sobre hielo con deportistas olímpicos como Javier Fernández, Javier Raya y Rocío Delgado; competiciones oficiales organizadas por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), así como diversas mesas redondas, en colaboración con la Universidad de Granada, donde se abordarán temas como la carrera dual del deportista o la importancia de erradicar los discursos de odio en el deporte.

Asimismo, se impulsarán programas dirigidos a acercar el deporte tanto a los más jóvenes, junto al Ayuntamiento de Monachil, como a los más veteranos, con la visita a diferentes residencias de mayores de Granada dentro del programa Semana Europea de los Deportes de Invierno.

El festival contará también con un espacio en la Plaza de Pradollano, donde se retransmitirán en directo los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. Todas las actividades del Olympic Festival se podrán seguir a través de COE.TV, la plataforma OTT del COE.

UN EVENTO SOSTENIBLE

El evento se desarrollará además bajo criterios de sostenibilidad, alineados con la Agenda Olímpica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Olympic Festival contará con el Sello de Evento Deportivo Sostenible del COE, un distintivo que certifica la correcta gestión ambiental, social y de gobernanza del evento y que estará auditado por Bureau Veritas, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de sostenibilidad.

La organización del Olympic Festival Milano-Cortina 2026 Sierra Nevada cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, CETURSA-Sierra Nevada, El Corte Inglés (patrocinador principal), Joma, Interporc, Powerade, HSN, el Consejo Superior de Deportes, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Monachil y la Universidad de Granada.