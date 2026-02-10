Queralt Castellet: "No tengo ninguna ventaja por una medalla anterior pero sé que se puede ganar"

Archivo - La rider española Queralt Castellet celebra la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. - NACHO CASARES (COE) - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rider española Queralt Castellet, subcampeona olímpica de 'halfpipe' en Pekín 2022, afronta los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 convencida de que deberá ofrecer su mejor versión para pelear por las medallas en un escenario con el "nivel más alto que nunca" y en el que defenderá la histórica plata lograda hace cuatro años.

"No tengo ninguna ventaja por una medalla anterior, simplemente ahora sé que se puede y voy a ir a por todas", aseguró Castellet en rueda de prensa virtual, donde recalcó que el objetivo pasa por "planchar la ronda" preparada para la competición y dejar que los resultados lleguen como consecuencia del trabajo realizado.

"El objetivo no es ni medallas, ni resultados, ni nada. Siempre es hacer, conseguir, planchar la ronda que has venido a hacer. Yese es el objetivo. Y bueno, si calculas bien y trabajas mucho, pues luego los resultados vienen", aseguró la de Sabadell.

La catalana, que a sus 36 años disputará sus sextos Juegos Olímpicos e igualará así a referentes españoles como Manel Estiarte o Rudy Fernández, explicó que llega a la cita italiana con buenas sensaciones tras superar la lesión que le impidió competir en el último Mundial.

"Dentro de este plazo de tiempo he conseguido retomar mi fuerza y mi confianza y empezar de nuevo con la competición en el último año. Estoy contenta, estoy disfrutando mucho de mi día a día encima de la tabla", manifestó.

Castellet, que esta temporada ha competido en dos pruebas de la Copa del Mundo sin subir al podio pero logró recientemente el bronce en los X Games en la modalidad de 'superpipe', subrayó que los Juegos son la competición "más importante" del calendario, aunque insistió en la necesidad de afrontarlos dentro de su proceso competitivo.

"Es crucial enfocarlo como una competición más dentro del proceso y la evolución en la que nos encontramos. Para mí es enfocarlo como darlo todo, como hago en todas las competiciones, pero sabiendo que son unos Juegos y que hay que echarle un extra", explicó.

Además, advirtió de la gran exigencia del 'halfpipe' femenino en la actualidad. "Este año nos encontramos con el nivel más alto que nunca antes. Voy a tener que sacar todo y hacer lo mejor que haya podido hacer nunca para estar ahí, porque el nivel está altísimo y todas las chicas están empujando sus límites", apuntó.

Sobre el escenario de competición, destacó que el 'pipe' de Milán-Cortina presenta características inéditas para las participantes. "Es un 'pipe' muy diferente, nunca antes habíamos estado nadie aquí porque no ha habido 'test event', así que nos encontramos todos en una situación nueva a la que nos tenemos que adaptar. Está en muy buenas condiciones, aunque al principio, con las altas temperaturas, fue complicado encontrar el ritmo porque el plano estaba muy bacheado, pero hemos visto que ha ido mejorando", concluyó.