Salarich y Smart, con "un chute de adrenalina que motiva" al ser abanderados en Milán-Cortina

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador Joaquim Salarich y la patinadora artística Olivia Smart, abanderados españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que viven este viernes su ceremonia de inauguración, reconocieron que es "un chute de adrenalina que te motiva a sacar tu mejor versión".

"La verdad es que los nervios están a flor de piel. Una experiencia inolvidable que me va a tocar vivir hoy. Además, este año que los Juegos son así, en cuatro sedes diferentes, vamos a estar separados, tanto Olivia como yo, pero el corazón va a estar con la bandera en los dos lados", expresó Salarich en una rueda de prensa telemática organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

El de Vic admitió que "ser abanderado es un reconocimiento a toda tu carrera" y "un chute de adrenalina que te motiva a sacar tu mejor versión". "Ser el representante de todos estos niños que sueñan en un futuro llegar a los Juegos o los compañeros que se han podido quedar en las puertas, también es una motivación extra para poder representarlos a ellos", manifestó.

"Y el hecho de que sean unos Juegos tan cerca de casa hace que sea un plus. Eso hace que también quieras hacer un mejor resultado, porque al final los dos últimos han sido en el continente asiático, ya tocaba tener unos Juegos de invierno cerca de casa y poder vivirlo con la 'full experience' de tener los tuyos también al lado", agregó.

Salarich no ha hablado "personalmente" con Smart, pero sí a través de la red social Instagram. "Es una pena que no podamos coger la bandera los dos juntos, pero mi corazón estará en Milán y el suyo estará en Livigno, nos estemos siguiendo y dando apoyo", defendió.

"Esperamos levantar la bandera lo más alto posible no solo hoy, intentaremos dar nuestra mejor versión, no solo nosotros como abanderados y como corredores, sino toda la delegación española y espero que España, en los próximos años, siga creciendo como lo está haciendo y en unos años tengamos más personas en la delegación", deseó el catalán.

Además, abordó la situación de los deportes de invierno en España, y afirmó que está en las manos de los deportistas "tener más medallas" para lograr que la inversión sea "mayor" y haya "más niños que quieran hacer deporte de invierno".

Por su parte, Smart admitió sentirse "emocionada y orgullosa de elevar la bandera" en la Ceremonia de Inauguración. "Llevar la bandera de España es un gran honor, y estar en mis segundos Juegos es increíble. No esperaba tener el honor de llevar la bandera de España en Milán, voy a disfrutar de este momento", comentó.

La patinadora dijo que ser abanderada genera "un poco más de presión" a la hora de competir. "Estoy orgullosa de saber que estoy ayudando a los atletas más jóvenes para que crean que pueden lograr sus sueños. Y siempre habrá subidas y bajadas en tu viaje para lograr tus sueños, pero he tenido la oportunidad ahora de lograr mis sueños dos veces", expresó.

"Representar a España los últimos 10 años ha sido el viaje más rápido de siempre. Pero durante los últimos 2 años he estado con una nueva pareja, he vivido una carrera diferente en los últimos 2 años y representar a España no hubiera sido posible sin el apoyo de la Federación y del COE. Cuando Adrián Díaz lo dejó, no estaba preparada para seguir, pero ellos me ayudaron y los últimos dos años han sido increíbles. ¿Por qué no tener a un equipo de patinadores españoles en la cima del podio? No se ha hecho antes, pero creemos que podemos hacerlo algún día", aseguró.