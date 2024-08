Quique Llopis: "Un cuarto puesto en los Juegos mete un poco de presión"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Quique Llopis se mostró feliz por conseguir un cuarto puesto que "sabe a oro" en los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París, aunque también tiene claro que es un resultado que "mete un poco de presión" de cara al futuro, mientras que lamentó que "un par de errores en la fase lanzada" le privasen de haber podido estar con opciones de podio.

"Eso es lo que me ha dado igual un poco de miedo porque claro ya para los próximos Juegos ya tiene que ser un cuarto puesto o mejor, así que es verdad que mete un poco de presión", expresó Llopis a su llegada este lunes a Madrid procedente de París.

De todos modos, acepta el desafío. "Quedan cuatro años (para Los Ángeles) y creo que si conseguimos trabajar como estamos trabajando y nos respetan las lesiones, podemos llegar en un estado de forma mucho mejor allí", advirtió el valenciano.

El vallista confesó que ha visto "un par de veces, pero no mucho más" su final en Paris 2024. "Ceo que me da también un poco de rabia verla por el hecho de que sé que cometí errores", admitió. "Cometí un par de errores en la fase lanzada y me penalizaron ya para lo que era la mejora de la lucha y creo que me da rabia, entonces como que no me acaba de gustar verla tampoco", añadió.

"Es verdad que tuve una salida un poco mala, tuve algún toque con la primera valla y la segunda, y Roberts, el americano que sacó la medalla de plata, salió muy bien. Sí que sé que las primeras vallas me sacó mucha ventaja y en ese momento dices 'Ostras, ponte a correr como sea'. Le recorté muy bien, pero la fase lanzada se me atragantó un poco y me quedé fuera", remarcó Llopis.

Además, no esconde que su cuarto puesto es uno de los de más nivel de la delegación española. "Creo que el 110 vallas es una prueba que en España, quitando a Orlando Ortega y a Asier (Martínez), a Carlos Sala y a Javier Moracho, tampoco se acaba de destacar muchísimo. Yo creo que un cuarto puesto en 110 metros vallas sabe a oro", advirtió.

"Si me hubiesen dicho que iba a quedar cuarto en los Juegos, lo hubiese firmado, así que no me puedo exigir más. Creo que dimos un rendimiento mayor a la posición a la que íbamos, así que está muy bien", subrayó el atleta español, que calificó de "espectacular" el rendimiento del atletismo en el evento. "Ahora seguir trabajando igual, seguir todos entrenando duro y estoy seguro de que en los próximos irá mejor aún", sentenció un Llopis, que lamentó no haber podido coincidir en la Villa Olímpica con el tenista Rafa Nadal.