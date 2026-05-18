Samsung acercará la experiencia de Los Ángeles'28 con la IA y un ecosistema conectado

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Samsung, patrocinador oficial del movimiento olímpico y paralímpico, acercará al aficionado la experiencia de los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 gracias a la inteligencia artificial (IA) y al 'Ecosistema Galaxy' conectado de sus dispositivos integrado por relojes y teléfonos inteligentes, auriculares, televisores de alta definición y, entre otros, tabletas.

"En los próximos diez años veremos cómo la inteligencia artificial y los ecosistemas conectados transformarán por completo la forma en que vivimos los Juegos Olímpicos. Para un usuario Galaxy, esa vivencia será mucho más personalizada, inmersiva y conectada que hoy. La combinación de inteligencia artificial y ecosistema conectado permitirá que cada persona viva los Juegos de una manera mucho más cercana, interactiva y adaptada a sus intereses", comentó en declaraciones a Europa Press Santiago Izquierdo, Head of Technology de Samsung Iberia.

La marca surcoreana lleva décadas vinculada a los Juegos y sigue apostando por ese patrocinio global. De hecho, en la pasada edición en París se emplearon S24 Ultra en los 85 barcos que participaron en la ceremonia de apertura por el río Sena y otras partes de la capital francesa para acercar esa experiencia a los telespectadores.

"Samsung está muy vinculada al Movimiento Olímpico desde finales de los noventa, cuando se convirtió en Socio Olímpico Mundial en los Juegos de Invierno de Nagano 1998. Desde entonces, durante casi tres décadas, su tecnología ha ayudado tanto a atletas como a aficionados a compartir y vivir el espíritu de los Juegos en todo el mundo", recordó Izquierdo.

Esta colaboración seguirá durante los próximos ciclos olímpicos, incluidos los Juegos de Los Ángeles 2028. "A lo largo de los años, Samsung ha contribuido a cambiar la forma en que se siguen los Juegos, gracias a innovaciones en conectividad y dispositivos móviles, incorporando tecnologías como inteligencia artificial, 5G y experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada. Nuestro objetivo es claro: acercar los Juegos Olímpicos a millones de personas y ofrecer nuevas formas de disfrutarlos, tanto para quienes compiten como para quienes los siguen desde cualquier lugar del mundo", subrayó.

Acerca del papel de sus embajadores y atletas olímpicos que se entrenan con productos Galaxy como la futbolista Alexia Putellas y la campeona olímpica Carolina Marín, recientemnete retirada, señaló que su relación con el ecosistema Galaxy les permite mostrar cómo la tecnología se integra de forma natural en la rutina de entrenamiento, la recuperación y vida diaria.

"Se trata de ver cómo dispositivos como el Samsung Galaxy Watch, el Samsung Galaxy Ring o el Galaxy S26 Ultra que acabamos de presentar, se convierten en herramientas reales para monitorizar el descanso, seguir la evolución del entrenamiento o mantenerse conectado con su equipo, con su familia y amigos durante las largas jornadas de competición", manifestó.

Los atletas de élite aprovechan el ecosistema Galaxy para combinar su entrenamiento, la recuperación y el seguimiento de sus métricas en el día a día. "Una sesión de entrenamiento puede empezar con un Galaxy Watch8, que permite monitorizar métricas clave como la frecuencia cardiaca, la carga de entrenamiento, los niveles de oxígeno en sangre o incluso la calidad del sueño de la noche anterior. Toda esa información se sincroniza automáticamente con el móvil a través de Samsung Health, lo que facilita analizar el rendimiento y ajustar la intensidad de las sesiones", indicó.

Durante el entrenamiento también emplean dispositivos como los Galaxy Buds, de los que acaba de lanzarse la nueva serie Galaxy Buds4, que usan muchos deportistas para escuchar música o concentrarse en sus sesiones, y en anillo Galaxy Ring, en la recuperación.

"Muchos prefieren dormir sin reloj, y este dispositivo permite seguir recogiendo datos durante la noche, como frecuencia cardiaca, respiración, temperatura de la piel o calidad del sueño, que después se integran automáticamente en Samsung Health", señaló.

IA APLICADA AL DEPORTE

Para Samsung aplicar Galaxy IA al deporte y al bienestar del usuario? es clave. "Al integrar el poder de Galaxy AI en nuestros dispositivos, así como al ampliarlo a nuestro de ecosistema, continuamos con nuestro compromiso de poner el potencial de la IA en manos de millones de personas en todo el mundo para mejorar su salud y bienestar. Esto se resume claramente en nuestra misión: permitir a las personas tomar el control de su salud y bienestar y deporte como una fórmula de salud preventiva", explicó Izquierdo.

Gracias a Galaxy AI, los dispositivos Samsung ofrecen información personalizada sobre el cuerpo y bienestar del deportista, ayudándole a entender mejor cómo se entrena, cómo descansa y cómo mantener un estilo de vida saludable.

"Nuestros sensores avanzados permiten medir datos importantes de forma precisa, como el sueño, la frecuencia cardiaca, la respiración o la actividad física. El Watch8 ayuda con entrenamientos personalizados y funciones de control preventivo de la salud, mientras que el Ring sigue recopilando información incluso durante la noche, de manera cómoda en el dedo", reseñó.

El Índice de Antioxidantes de Samsung es uno de los avances más innovadores del sector, y está presente en el Galaxy Watch8, ya que convierte lo que antes parecía ciencia ficción en algo útil para el día a día: en solo cinco segundos, un escaneo del pulgar muestra los niveles precisos de carotenoides.

"Todo comenzó en 2018, cuando detectamos una laguna importante en los wearables: se podía contar cada paso y cada caloría, pero no había una manera sencilla de ver cómo la dieta afecta a nuestra salud. El Watch8 ofrece información clara y útil basada en los hábitos de vida, ayudando a comprender mejor el cuerpo y la mente, mejorar los hábitos y detectar riesgos silenciosos, como los latidos ectópicos, en fases tempranas", relató.

La innovación en sensores de Samsung está marcando un nuevo estándar en salud preventiva. "Galaxy Watch8 unifica tus datos, revela riesgos ocultos y proporciona información en tiempo real para cuidar tu bienestar antes de que surjan problemas. Con esto, Samsung no solo redefine lo que un reloj inteligente puede hacer hoy, sino que también impulsa la próxima generación de avances en atención preventiva", dijo.

En un mercado muy competitivo y maduro, con muchos actores y productos similares, cuáles son los grandes retos de Samsung en Iberia en torno a deporte, salud digital y experiencia de ecosistema. "El gran reto es pasar del cuidado reactivo al preventivo, un enfoque que en Samsung denominamos 'Intelligent Care'. Durante décadas, el cuidado ha sido reactivo, abordando los problemas solo después de que surgieran. Samsung pretende cambiarlo incorporando la IA en todo su ecosistema de productos para apoyar la seguridad, la salud y la prevención", concluyó.