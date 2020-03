Thomas Bach: "Estamos en un dilema, una decisión ahora sería prematura"

"Posponer los Juegos es un desafío muy complejo"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se dirigió a los deportistas este domingo después de que el COI pusiera sobre la mesa el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020, lo cual calificó como "desafío muy complejo", para reconocer que están "en un dilema" y pedir el apoyo y la comprensión de todos.

"En esta crisis sin precedentes estamos todos unidos. Como vosotros estamos muy preocupados por lo que la pandemia de Covid-19 está causando en la vida humana. La vida humana está por encima de todo, incluido la puesta en escena de los Juegos. El COI quiere ser parte de la solución", apunta una carta de Bach, en la que explica la decisión del COI de darse cuatro semanas para decidir.

La Junta Ejecutiva se reunió este domingo y en un largo comunicado siguió sin tomar la decisión que le pide el mundo del deporte ante la pandemia de coronavirus. "Puedo entenderos, tuve una experiencia de incertidumbre en los Juegos de 1980 de Moscú. Entonces hubiera preferido que se hubiera tomado más tiempo para tomar una decisión con mejor información. Nuestro conocimiento ahora nos dice que una decisión sobre Tokyo 2020 sería prematura", dice.

"El camino a Tokio es muy diferente para cada uno de vosotros. Muchos de ustedes no pueden prepararse y entrenarse de la forma en que están acostumbrados o incluso no lo hacen en absoluto debido a las medidas anti Covid-19 en su país. Muchos de vosotros estáis entrenando y esperando hacer realidad el sueño olímpico. Muchos estáis ya clasificados y otros muchos no", añade.

"Lo que todos compartimos es una gran incertidumbre, que nos agita los nervios y nos hace dudar sobre el futuro, está destrozando nuestra esperanza. Algunos incluso están temiendo por su propia vida. Todo esto es porque nadie puede decir con seguridad cuánto va durar esta lucha contra el virus. Esta es la verdad para todos. Tampoco el COI puede responder a todas vuestras preguntas, por eso nos dejamos aconsejar por la Organización Mundial de la Salud", recuerda.

Como en el comunicado del COI, Bach reconoce que en Japón hay adelantos en la lucha contra el coronavirus como para mantener la opción de seguir adelante con los planes. Pero también reconoce "la dramática situación en aumento en todo el mundo", y esto segundo explica plantear "nuevos escenarios". "Como vosotros, estamos en un dilema, la cancelación de los Juegos destruiría el sueño olímpico de 11.000 deportistas y no resolvería ningún problema. Por ello no está en nuestra agenda", sentencia.

"Una decisión sobre un aplazamiento ahora mismo no podría determinar nuevas fechas porque hay incertidumbre en doble dirección. Una de mejoría en algunos países y otra de ir a peor en otro. Al contrario que en otros eventos deportivos, posponer los Juegos es un desafío muy complejo", por ello como dicen en su comunicado, están en contacto con todos los involucrados para tomar una decisión en cuatro semanas.

Por otro lado, Bach acepta que los deportistas tendrán muchas "preguntas sin resolver", pero pide que tengan una visión "racional" y no "emocional" para que "al final de este oscuro túnel, sin saber cuándo, la llama olímpica sea la luz al final del túnel", confiando en la comprensión y el apoyo de todos.