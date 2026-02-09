Tomás Guarino: "Los Juegos son la cima de la montaña para cualquier deportista"

El patinador español Tomas-Llorenc Guarino, en el Mundial de Patinaje. - DAVID KIROUAC / ORANGE PICTURES / AFP7 / EUROPA PR

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador sobre hielo español Tomás Guarino defendió este lunes que los Juegos Olímpicos son "la cima de la montaña" de un deportista de "cualquier disciplina", al mismo tiempo que afirmó que los problemas con los derechos de la música de su programa corto no le desestabilizaron, al estar "bien acompañado, bien aconsejado", ya que "estaba convencido" de que era su música "para ir a los Juegos".

"En el patinaje, con un programa corto que dura 2 minutos y 50 segundos, cada instante, cada segundo es importante. Y basta de un momento de inatención o de nervios mal gestionados para después tener esta sensación de que hemos estado corriendo todo el rato detrás de nuestra música. Me gustaría, desde el momento inicial, sentirme bien, sentir esas mariposas y todos esos nervios, pero los que dan apoyo", indicó el de Sant Quirze del Vallés en una rueda de prensa ofrecida por el Comité Olímpico Español (COE).

Y es que Guarino, cuando siente eso, está "convencido de que va todo bien y que cada elemento estará como tiene que ser, en el 'timing', con buena técnica". "Y, paralelamente, sé que lo disfrutaré 10.000 veces más, estoy seguro", apuntó el catalán, de 26 años, que sintió "muy buenas sensaciones en todos los entrenos hasta ahora".

"Los Juegos son el sueño de todos los atletas en cualquier disciplina, es la cima de la montaña, la cima de la carrera, nos entrenamos para esto, es una competición que solo pasa cada cuatro años. Además, aquí tengo muchos amigos, familiares, es cerca de casa, han podido hacer el desplazamiento y venir a verme, tengo ganas de estar ya", comentó sobre el evento.

El español está en el primer grupo del programa corto de patinaje artítisco, aunque Guarino ve a todos los patinadores "más o menos al mismo nivel", por lo que serán los detalles los que decidirán el futuro de la competición. Además, cree que, "manteniendo la concentración y siendo preciso en los movimientos", el hielo de las dos pistas de los Juegos "reacciona muy bien" a su patinaje.

Guarino reconoció, además, que los problemas con los derechos de autor de la música de Los Minions, conocidos como 'Minionsgate' y que ya se resolvieron favorablemente, fueron "un poco como desilusionantes" al principio. "Pero cuando lo publicamos, vimos que la posibilidad de continuar con mi música era real. Me quitaron mucha carga de encima. Es decir, lo único que tenía que hacer es esperar el mail con el 'OK', no tuve que gestionar nada, ni insistir tanto a nadie y me permitió focalizarme en los entrenos", relató.

"El plan B era el de la temporada pasada, que se acabó en marzo con el Mundial en Boston, con un programa corto con unas músicas que ahora utilizamos para el largo. ¿Qué pasa? Que si hago el corto y paso a la final del largo, pues repetiré exactamente las mismas músicas, una versión un poco más extendida, pero las mismas. Para mí, desde que la propuesta de Los Minions nació, aunque al principio era un poco inseguro, estaba convencido de que era mi música para ir a los Juegos", prosiguió.

Así, Guarino insistió en que es una situación que no le ha desestabilizado. "A lo mejor soy yo que soy un caso especial, pero he tenido esta suerte de estar bien acompañado, de estar bien aconsejado, y yo he podido concentrarme en lo mío", agregó.

Finalmente, el español comentó la realidad del patinador Ilia Malinin y su atmósfera especial. "Cada uno tiene sus ejercicios de calentamiento o de movilidad. A pesar de eso, no tengo la sensación de que tenga un ritual muy atípico, digamos, que destaque del resto. Diría que es bastante tranquilo", concluyó sobre el patinador protagonista de los Juegos por su salto arriesgado para salvar al equipo estadounidense, que se colgó el oro.