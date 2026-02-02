Tomás Guarino, obligado a cambiar su programa corto para Milán-Cortina: "Es increíblemente decepcionante"

Tomás-Llorenc Guarino, en el Mundial de Patinaje en 2024. - DAVID KIROUAC / ORANGE PICTURES / AFP7 / EUROPA PR

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador sobre hielo español Tomás Guarino deberá cambiar la música de su programa corto a menos de una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo "debido a problemas con los derechos de autor", una situación que admitió que es "increíblemente decepcionante".

"Esta temporada he competido con mi programa corto de 'Minions' para llevar alegría y un estilo divertido al hielo, cumpliendo al mismo tiempo con todos los elementos obligatorios, y demostrando que patinar como patinador artístico masculino olímpico también puede ser divertido", arrancó el deportista su mensaje en redes sociales.

Guarino aseguró que siguió "todos los procedimientos requeridos" y envió su música a través del sistema ISU ClicknClear "en agosto", compitiendo con este programa "durante toda la temporada". "Lamentablemente, tan solo unos días antes de la inauguración olímpica, me informaron de que ya no se me permite usar este programa debido a problemas con los derechos de autor", reveló.

"Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante. Aun así, afrontaré este reto de frente y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación", manifestó el patinador, de 26 años.

Finalmente, Guarino se mostró "profundamente agradecido" por el apoyo de sus aficionados. "Prometo salir al hielo dando todo lo que tengo y presentar programas de los que tanto vosotros como yo podamos sentirnos orgullosos", zanjó el deportista, que debutará en los Juegos el próximo 8 de febrero.