Tomás Guarino podrá realizar su programa corto en los Juegos tras la "resolución favorable" con los derechos de autor

Archivo - Tomàs Guarino, durante una competición. - RFEDH - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador sobre hielo español Tomás Guarino podrá desarrollar su programa corto en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que arrancan este viernes, después de que se haya solucionado la situación con los derechos de la música de su ejercicio inspirado en los Minions.

"La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) se complace en anunciar la resolución favorable de la situación con los derechos de autor del programa corto de Tomás Guarino, por lo que el patinador catalán podrá desarrollar su ejercicio inspirado en los Minions en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y futuros eventos internacionales de la temporada actual", informó la entidad en un comunicado.

Las cuatro músicas involucradas en el programa fueron autorizadas para su uso por las empresas propietarias de los derechos: Universal Fanfare de The Minions y Vicious Funk de Héctor Pereira (Universal Pictures), Freedom de Pharrell Williams (Sony Music) y el mix Minions Bounce del DJ español Juan Alcaraz.

Este lunes, Guarino anunció que debía cambiar la música de su programa corto a menos de una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo "debido a problemas con los derechos de autor", una situación que admitió que fue "increíblemente decepcionante".

"Esta temporada he competido con mi programa corto de 'Minions' para llevar alegría y un estilo divertido al hielo, cumpliendo al mismo tiempo con todos los elementos obligatorios, y demostrando que patinar como patinador artístico masculino olímpico también puede ser divertido", arrancó el deportista su mensaje en redes sociales.

Guarino aseguró que siguió "todos los procedimientos requeridos" y envió su música a través del sistema ISU ClicknClear "en agosto", compitiendo con este programa "durante toda la temporada". "Lamentablemente, tan solo unos días antes de la inauguración olímpica, me informaron de que ya no se me permite usar este programa debido a problemas con los derechos de autor", reveló.

"Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante. Aun así, afrontaré este reto de frente y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación", manifestó el patinador, de 26 años.

Finalmente, Guarino sí podrá competir con la música con la que preparó su programa corto. "Tanto la RFEDH como Tomás queremos darle las gracias a ClicknClear, la plataforma que gestiona los pagos de los derechos musicales que los patinadores deben acometer para registrar las músicas con éxito, además de a las empresas y autores implicados en el proceso por su cooperación y voluntad de encontrar una solución", concluyó el comunicado.

Tomas Guarino patinará su programa corto en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo el martes 10 de febrero entre las 18.30 y las 22.44 horas en el Milano Ice Skating Arena.