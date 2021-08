Toni Ponce: "Soñaba que podía conseguir el oro"

TOKIO, 28 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El nadador español Toni Ponce reconoció que tenía claro que podía "luchar" por la medalla de oro en los 100 metros braza SB5 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero quiso darle el mérito al ruso Andrei Granichka, que hizo "una carrera espectacular".

"Sabíamos que podíamos luchar bien el oro, pero me ha sorprendido que Granichka haya hecho 1:25. Él ha entrenado muy bien y ha hecho una carrera espectacular, soñábamos que podíamos conseguir el oro, pero no ha podido ser", lamentó Ponce en declaraciones facilitadas por el CPE.

El catalán reconoció que le quedaba un sabor "un poco agridulce", aunque dio valor a lo conseguido. "Es otra plata más y quien iba a decir que podría salir de Tokio con dos platas, así que realmente estamos muy contentos por la cantidad y el color", admitió.

"Tengo que mirar bien la prueba. Hemos pasado muy rápido el giro, más que en las series, y después la colocación y el estilo estaban bien, peor estaba notando que Granichka se estaba acercando y me ha pasado. He intentado dar el plus, pero iba al límite y eso quiere decir que lo he dado todo y me quedo con eso, aunque creo que lo podría haber hecho mejor. Teniendo récord del mundo es un poco duro, pero luego lo veo y él ha hecho un 'tiempazo' y lo ha bajado. Ahora, volver a estudiar bien y a trabajar para volver a quitárselo", sentenció.