Vonn confirma su rotura de ligamento cruzado y avanza que hará "todo lo posible" para competir en Milán-Cortina

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, en rueda de prensa. - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN, 3 Feb. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn confirmó este martes su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero defendió que hará "todo lo posible" por competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina D'Ampezzo, que arrancan este sábado.

La deportista, de 41 años, sufrió una caída en el descenso de Crans-Montana y tuvo que evacuar la zona en helicóptero. "Tenía el presentimiento de que era grave, pero mantuve la esperanza hasta que vi la resonancia. Pero no he llorado. Me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. También tengo un edema óseo y daño en el menisco, aunque esto es de antes del accidente. Hoy ya fui a esquiar", expresó en rueda de prensa desde Milán.

Pero no cierra la puerta a los Juegos de Invierno. "Haré todo lo posible por estar en la puerta de salida", señaló Vonn, que ha sufrido numerosas lesiones graves a lo largo de su carrera y que la temporada pasada regresó a la competición con una rodilla izquierda parcialmente artificial. "Tengo que ser muy diligente con todo lo que hacemos... Ya veremos cómo aguanta, llegaré tan lejos como pueda"", dijo.

"Sé cuáles eran mis posibilidades antes del accidente y sé que no son las mismas hoy. Pero sé que todavía hay una, y mientras la haya, lo intentaré. Con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir", anunció.

Vonn sabe que está a una semana de lo que "nunca" pensé que "fuera posible". "Es la guinda del pastel y una oportunidad increíble para cerrar mi carrera. No quiero tener ningún remordimiento. Estoy aquí y lo intentaré mientras tenga la capacidad", dijo la medallista de oro en descenso de 2010.