Zelensky: "Estamos orgullosos de Heraskwvych, tener valentía vale más que cualquier medalla"

Vladyslav Heraskevych muestra su casco homenaje a los deportistas ucranianos fallecidos por la invasión de Rusia - Jon Olav Nesvold / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no permitir participar al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo y hacer así "el juego" a Rusia, y dejó claro que en el país están "orgullosos" de su deportista porque "tener valentía vale más que cualquier medalla".

El mandatario fue claro tras conocer que Heraskevych no había podido competir en la cita olímpica por su negativa a no llevar un casco homenaje a más de una decena de deportistas de su país fallecidos por los ataques de Rusia, lo que motivó que fuese suspendido por el propio COI en virtud de la Carta Olímpica y la normativa.

"El deporte no debería ser sinónimo de amnesia, y el Movimiento Olímpico debería ayudar a detener las guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych dice lo contrario. Sin duda, esto no se refiere a los principios del Olimpismo, que se basan en la equidad y el apoyo a la paz", escribió Zelensky en su perfil oficial de 'X'.

El mandatario dio las gracias al deportista por "su clara postura". "Su casco, con los retratos de los atletas ucranianos caídos, es una señal de honor y recuerdo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que significa la agresión rusa y el coste de luchar por la independencia. Y en esto, no se ha quebrantado ninguna regla", apuntó.

Zelensky recordó que es Rusia "la que viola constantemente los principios olímpicos, utilizando el período de los Juegos Olímpicos para librar guerras". "En 2008, fue la guerra contra Georgia; en 2014, la ocupación de Crimea; en 2022, la invasión a gran escala de Ucrania. Y ahora, en 2026, a pesar de los repetidos llamamientos al alto el fuego durante los Juegos de Invierno, Rusia muestra una total indiferencia, incrementando los ataques con misiles y drones contra nuestra infraestructura energética y nuestra población", advirtió.

"660 deportistas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por Rusia desde que comenzó la invasión a gran escala. Cientos de nuestros atletas nunca más podrán participar en los Juegos Olímpicos ni en ninguna otra competición internacional", detalló el mandatario ucraniano.

En este sentido, criticó que, "sin embargo, 13 rusos se encuentran actualmente en Italia compitiendo en los Juegos Olímpicos". "Compiten bajo banderas 'neutrales', mientras que en la vida real apoyan públicamente la agresión rusa contra Ucrania y la ocupación de nuestros territorios. Y son ellos quienes merecen la descalificación. Estamos orgullosos de Vladyslav y de lo que hizo. Tener valentía vale más que cualquier medalla", sentenció el presidente de Ucrania.

Por su parte, Heraskevych, que tiene previsto acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), afirmó sentir un "vacío" tras la decisión y posteriormente publicó en 'Instagram' una foto con el casco puesto, en la que se leía 'Este es el precio de nuestra dignidad'.

Además, insistió en que no violó la Carta Olímpica y recalcó que otros deportistas también se expresaron de una manera similar. "Creo que no violamos ninguna regla. Veo grandes inconsistencias en las decisiones, en la redacción, en las conferencias de prensa del COI, y creo que el mayor problema es su inconsistencia", zanjó.