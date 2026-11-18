El presidente del COE, Alejandro Blanco (derecha), junto al de la Federación Española de Pádel, Javier Rodríguez Piris, con las copas de campeones del mundo de pádel en categoría masculina y femenina. - COE

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha recibido en la sede de la entidad olímpica al presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, después las dos copas conquistadas por las selecciones españolas masculina y femenina en la Copa del Mundo disputada en Catar.

Durante el encuentro, según un comunicado, Blanco ha trasladado su enhorabuena a Rodríguez Piris por el histórico doblete conseguido en Doha, donde ambos equipos se proclamaron campeones del mundo tras superar a Argentina en sus respectivas finales. El presidente del COE ha reconocido el trabajo de los jugadores, seleccionadores, cuerpos técnicos y toda la estructura federativa que ha hecho posible este éxito.

Ambos presidentes han analizado el crecimiento de la FEP, la evolución de este deporte y sus perspectivas de futuro, además de explorar nuevas líneas de colaboración que permitan seguir reforzando su implantación, visibilidad y proyección internacional.

"La incorporación del pádel al programa de los Juegos Olímpicos constituye una apuesta personal del presidente del COE, quien continuará respaldando las iniciativas encaminadas a avanzar hacia su reconocimiento olímpico", destacó el comunicado de la entidad.

El presidente de la FEP aseguró en los Desayunos Deportivos de Europa Press que el hecho de que Alejandro Blanco opte a presidir la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC), que se decide en la Asamblea de la entidad los próximos días 7 y 8 de diciembre en Hong Kong, les beneficia, ya que el propio presidente del COE cree que hay "argumentos sólidos" para que el pádel esté en los Juegos de Brisbane 2032 ó 2036.